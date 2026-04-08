Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 10:00

Считаете себя фанатом грузинской кухни? А ведь это не только хинкали! Каурма — вот что нужно попробовать

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Каурма — блюдо со сложной судьбой и множеством интерпретаций от Балкан до Кавказа. Но именно грузинский вариант с томленой свининой и яркой пастой из чеснока и уцхо-сунели стал для меня эталоном вкуса.

Что понадобится

Свиная шея (или другое мясо с небольшим жирком) — 800 г, виноградный сок — 200 мл, репчатый лук — 3–4 шт. (крупный), чеснок — 4–5 зубчиков, топленое масло — 2–3 ст. л., винный уксус — 1–2 ст. л., хлопья чили — 0,5–1 ч. л., молотый кориандр — 1 ч. л., сушеный чабер — 1 ч. л., уцхо-сунели — 1 ч. л., свежемолотый черный перец, соль крупного помола — 1 ч. л. + по вкусу, свежая кинза — небольшой пучок.

Как готовлю

Свинину, нарезанную на куски размером как на гуляш, промойте и тщательно обсушите бумажными полотенцами. В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте топленое масло, выложите мясо и сразу влейте сок. После закипания накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и тушите около 30 минут, изредка помешивая.

Лук нарежьте перьями, а в ступке разотрите очищенные зубчики чеснока с хлопьями чили, чабером, кориандром, уцхо-сунели, черным перцем и чайной ложкой соли до пастообразного состояния. В полученную массу влейте винный уксус и перемешайте.

Когда свинина протушится, снимите крышку, увеличьте огонь до среднего и выпарите остатки жидкости. Затем обжарьте мясо 7–10 минут до легкой румяной корочки.

Добавьте в сковороду нарезанный лук и жарьте, помешивая, 5–7 минут до его мягкости и золотистого оттенка.

Влейте подготовленную чесночно-пряную заправку, хорошо перемешайте с мясом и луком и готовьте еще 5 минут. Перед подачей проверьте на соль, посыпьте мелко нарезанной кинзой.

Идеально сочетается с простым рассыпчатым рисом или свежим лавашом.

Проверено редакцией
еда
мясо
рецепты
Грузия
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жена пропавшего Героя России раскрыла, угрожали ли мужу
HR-эксперт раскрыла, почему молодежь так ценит комфортные условия работы
Российские нефтяники потеряли целое состояние за считанные часы
«Пустующие квартиры»: в Госдуме назвали способ повысить доступность жилья
В ГД призвали нарастить число дронов для обстрелов Украины со всех сторон
Глава Серпухова рассказал о планах по благоустройству
Россиянам напомнили, когда их ждут три выходных подряд
Озвучена обстановка в странах Персидского залива после начала перемирия
«Его не видят РЭБы»: ВСУ начали атаковать Горловку новыми дронами с ИИ
В популярной версии исчезновения Усольцевых нашли важную несостыковку
Россиянин пытался передать иностранцу секреты подводных лодок
Нефть отреагировала на перемирие США с Ираном
Стало известно, зачем Рената Литвинова тайно возвращается в Москву
Вирусолог рассказал, какие болезни переносят комары
Никас Сафронов получил орден от Путина
«Мы скорбим о каждой потере»: губернатор Гладков о погибших при атаках ВСУ
В Столичном дивизионе НХЛ появился безоговорочный лидер
Невзорова лишили его «дворца» с конюшней под Петербургом
В Госдуме призвали пересмотреть тарифы на один энергоресурс
Синоптики спрогнозировали снег на Пасху
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.