Считаете себя фанатом грузинской кухни? А ведь это не только хинкали! Каурма — вот что нужно попробовать

Считаете себя фанатом грузинской кухни? А ведь это не только хинкали! Каурма — вот что нужно попробовать

Каурма — блюдо со сложной судьбой и множеством интерпретаций от Балкан до Кавказа. Но именно грузинский вариант с томленой свининой и яркой пастой из чеснока и уцхо-сунели стал для меня эталоном вкуса.

Что понадобится

Свиная шея (или другое мясо с небольшим жирком) — 800 г, виноградный сок — 200 мл, репчатый лук — 3–4 шт. (крупный), чеснок — 4–5 зубчиков, топленое масло — 2–3 ст. л., винный уксус — 1–2 ст. л., хлопья чили — 0,5–1 ч. л., молотый кориандр — 1 ч. л., сушеный чабер — 1 ч. л., уцхо-сунели — 1 ч. л., свежемолотый черный перец, соль крупного помола — 1 ч. л. + по вкусу, свежая кинза — небольшой пучок.

Как готовлю

Свинину, нарезанную на куски размером как на гуляш, промойте и тщательно обсушите бумажными полотенцами. В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте топленое масло, выложите мясо и сразу влейте сок. После закипания накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и тушите около 30 минут, изредка помешивая.

Лук нарежьте перьями, а в ступке разотрите очищенные зубчики чеснока с хлопьями чили, чабером, кориандром, уцхо-сунели, черным перцем и чайной ложкой соли до пастообразного состояния. В полученную массу влейте винный уксус и перемешайте.

Когда свинина протушится, снимите крышку, увеличьте огонь до среднего и выпарите остатки жидкости. Затем обжарьте мясо 7–10 минут до легкой румяной корочки.

Добавьте в сковороду нарезанный лук и жарьте, помешивая, 5–7 минут до его мягкости и золотистого оттенка.

Влейте подготовленную чесночно-пряную заправку, хорошо перемешайте с мясом и луком и готовьте еще 5 минут. Перед подачей проверьте на соль, посыпьте мелко нарезанной кинзой.

Идеально сочетается с простым рассыпчатым рисом или свежим лавашом.