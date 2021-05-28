Сбой или решение: грозит ли выпускникам замена ЕГЭ «бесполезным» экзаменом

Родители некоторых московских выпускников пожаловались, что вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и математике, который выбрали ученики, им через сервис госуслуг пришли уведомления на сдачу государственного выпускного экзамена (ГВЭ), который не даёт права на дальнейшее поступление в вуз. Школьники и их семьи подумали, что, вероятно, произошёл случайный сбой, но поскольку данное явление — не единичное, они опасаются, что якобы «где-то наверху» принято некое решение о «замене на ГВЭ». Проблему в итоге удалось решить «в ручном режиме», однако NEWS.ru узнал, почему так произошло и какова причина случившегося.

Как рассказала NEWS.ru родительница 11-классника из Москвы, пожелавшая остаться неназванной, изначально её ребёнок в качестве итоговой аттестации выбрал ЕГЭ, но вместо уведомления с приглашением на данную форму итоговой аттестации через официальный ресурс госуслуг прислали приглашение на ГВЭ по русскому и математике. Данный вид экзамена не даёт права на дальнейшее поступление в вуз, и многие получившие такие извещения готовились именно к ЕГЭ, отмечает москвичка.

Мне посоветовали написать заявление, чтобы экзамен переделали на ЕГЭ, хотя изначально мы на него и регистрировались. Вместе с другими детьми написали, отправили в школу, далее школа централизованно их отправила куда-то «наверх». Срок рассмотрения, на минуточку, до 30 рабочих дней, а ГВЭ был назначен на 25 мая, — объясняет собеседница NEWS.ru.

Также родители, столкнувшиеся с такой ситуацией, написали о вероятном сбое в поддержку сайта «Госуслуги Москвы», на что им посоветовали обратиться в подразделение, которое занимается подготовкой к аттестации школьников. Там, «в какой-то из минобровских организаций» собеседнице NEWS.ru намекнули, что это якобы «не сбой, а принято было такое решение, о замене на ГВЭ».

Я потом сказала, что мы пару недель назад заявление отправили [о замене на ЕГЭ], какова его судьба. Они находят в базе заявление, подтверждают, что оно на рассмотрении. И вот через какое-то время нам пришло уже уведомление на ЕГЭ, — добавила родительница.

NEWS.ru направил официальный запрос в Рособрнадзор с просьбой прокомментировать, знают ли в ведомстве о таких случаях, насколько они являются массовыми и с чем связаны. Там лишь ответили, что подобных обращений в ходе государственной итоговой аттестации 2021 года в ведомство не поступало.

Ничего не известно о подобных случаях и в профсоюзе «Учитель». В беседе с NEWS.ru оргсекретарь объединения Ольга Мирясова не исключила, что скорее всего, речь идёт о возможных технических сбоях. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев также полагает, что скорее всего, это связано с недоработками в электронной системе.

В этом и следующем году по распоряжению правительства, Минпросвещения и Рособрнадзор все выпускники, которые поступают в вузы, должны сдавать ЕГЭ. Если какие-то проблемы, подобные тем, что описали родители 11-классников из Москвы, возникают, предлагаю обращаться ко мне через соцсети и приёмные. Мы в максимально короткие сроки совместно с ведомствами будем устранять эти нарушения. Максим Зайцев зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке

В феврале кабмин упростил выпускные экзамены школьникам из-за коронавируса. В результате выпускники в этом году проходят государственную итоговую аттестацию по упрощённым правилам. В частности, девятиклассники не сдают учебные предметы по выбору. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, пройдя государственную итоговую аттестацию только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике.

Выпускники 11-х классов, которые не собираются поступать в вузы, вместо ЕГЭ могут сдать ГВЭ по русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.

Те выпускники, которые собираются получить высшее образование, будут обязаны сдавать ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. Но для получения аттестата им будет достаточно результатов по русскому языку.

В декабре 2020 года глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил , что в 2021 году из-за пандемии COVID-19 будет отменён ЕГЭ по базовой математике и ОГЭ по предметам по выбору.

Денис Гришкин/АГН

Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11-х классов был запланирован с 24 по 28 мая, а дополнительные экзамены пройдут 8 и 10 июня, 13 и 17 июля, 3, 6, 13 и 17 сентября. Основной период ЕГЭ будет с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля.

Недавно первый зампред комитета по образованию и науке Олег Смолин предложил предоставить выпускникам школ «право выбора» между сдачей ЕГЭ и ГВЭ. Последний парламентарий назвал «классическим экзаменом», пообещав осенью внести соответствующий законопроект. Своё решение политик аргументировал тем, что якобы от ЕГЭ «вреда <...> больше, чем пользы».

В подготовке материала также участвовал Артём Афонский.