Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкалье, был замечен в Иркутске.
В этот город Хакимов добрался с помощью сервиса BlaBlaCar. Молодого человека хорошо запомнил подвозивший его попутчик. Хакимов рассказал ему, что служит по контракту и едет домой в отпуск. Солдата он высадил в черте города рядом с одним из рынков.
По словам водителя, Хакимов собирался поехать в Красноярск, а оттуда — в Новосибирск.
Как
Как писал NEWS.ru, Хакимов сбежал днём 3 января. Перед этим он отправил матери СМС, в котором назвал себя непутёвым сыном и попросил прощения.
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