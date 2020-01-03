https://static.news.ru/photo/1035ae96-2f0a-11ea-9c67-fa163e074e61_660.jpg Иркутск Фото: Мария Плотникова/РИА Новости

Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкалье, был замечен в Иркутске.

В этот город Хакимов добрался с помощью сервиса BlaBlaCar. Молодого человека хорошо запомнил подвозивший его попутчик. Хакимов рассказал ему, что служит по контракту и едет домой в отпуск. Солдата он высадил в черте города рядом с одним из рынков.

По словам водителя, Хакимов собирался поехать в Красноярск, а оттуда — в Новосибирск.

Как сообщили URA.RU в организации «Комитет — Совет солдатских матерей России», у солдата с собой не менее 10 тысяч рублей, на протяжении всей поездки ему кто-то помогает.

Как писал NEWS.ru, Хакимов сбежал днём 3 января. Перед этим он отправил матери СМС, в котором назвал себя непутёвым сыном и попросил прощения.