Сажаю горох на майских праздниках только так: урожая в три раза больше

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Май — идеальное время для посадки гороха! Горошины совсем неприхотливы, однако, чтобы растение дало сочные сладкие стручки, все же нужно учесть парочку моментов. Сажаю горох только так, исходя из рекомендаций садоводов.

Чтобы не прогадать с температурным режимом, лучше посадить семена на майских праздниках. Как правило, в это время почва прогревается до +8 °C. Выберите солнечное место. Горох не любит ветер, так что у забора — ему будет лучше всего.

Не забудьте о подготовке семян! Замочите горошины на 12 часов в теплой воде перед посадкой.

Высаживая семена, углубляйте их на 4–5 см. Схема посадки: 20 см между растениями, 50 см между рядами, 2–3 горошины в лунку. Так горох даст урожая в три раза больше.

Уже спустя 40–50 дней после посадки вы соберете первые стручки! А если посадите горох в два этапа (в начале и конце мая), будете лакомиться им все лето.

Ранее стало известно, рядом с какими овощами нельзя сажать бархатцы. Иначе погубят весь урожай.