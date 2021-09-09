Сатановский предложил свой вариант названия Украины

Политолог Евгений Сатановский в ответ на идею главы офиса президента Владимира Зеленского Алексея Арестовича переименовать страну в Русь-Украину предложил свой вариант нового названия. Он считает, что Украину нужно назвать Россия-0, пишет «ПолитЭксперт».

Как сообщалось, вслед за Арестовичем украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что страну следует переименовать в Россию-1, а Российскую Федерацию — в Россию-2.

Такая уж на Украине теперь главная национальная идея — Россию троллить. Как во главе страны встал шут гороховый, так у неё всё общение с внешним миром в клоунаду и превратилось. Не страна, а погост, на котором все местные черепа лыбятся, — заметил Сатановский в своём Telegram-канале.

По мнению политолога, Украине подошло бы название Россия - 0. Как объяснил Сатановский, ноль — потому что она видит себя как базовый мир, «мир-предтеча», с которого всё началось. Или вообще не давать Украине никакого номера, просто назвать Россией, объединив с нею, добавил эксперт.

Ранее стало известно, что Алексей Арестович назвал переименование Украины в Русь-Украину полушуткой и своим личным мнением. Это отнюдь не официальная позиция Киева, уточнил он. По словам Арестовича, идея якобы родилась в полушутливом разговоре двух людей, симпатизирующих друг другу.