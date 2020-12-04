Сатановский назвал причину веры россиян в Путина

https://static.news.ru/photo/ffbc2f40-3615-11eb-8bca-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог Евгений Сатановский рассказал, почему россияне продолжают верить президенту РФ Владимиру Путину.

По мнению эксперта, граждане страны с поколениями перестали доверять многим и многому. Так произошло с коммунизмом. Затем верили Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину, однако потом признали ошибку и отвернулись от них.

Но в Путина верили и всё ещё верят. Интересный феномен, — написал в Telegram Сатановский.

Он добавил, что при этом россияне продолжают критиковать власть в целом, говорят о неудачных реформах и «ужасной» кадровой политике.

Частично веру в президента РФ политолог объяснил повышением уровня жизни части граждан. Другой причиной он назвал использование населением установки про «хорошего царя и плохих бояр». По его словам, кроме Путина люди верят Сергею Лаврову и Сергею Шойгу. Он добавил, что в России уровень доверия к армии всегда был высоким, так как военные своих целей добиваются.

Сатановский подчеркнул, что у сторонников Запада в РФ мало шансов — россияне не верят в американские и европейские ценности.

Лапши на уши больше вешают, чем при диктатуре. Нечто подобное, как это ни удивительно, касается и тех, кто с другого фланга — «патриотов» и «консерваторов», — добавил Сатановский.

Ранее стало известно, что 58% россиян выразили безоговорочное доверие президенту страны Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Фонда «Общественное мнение». 29% респондентов признали, что скорее не доверяют главе государства, ещё 12% затруднились ответить. 61% опрошенных полагают, что президент хорошо справляется с обязанностями по управлению страной, 24% придерживаются обратного мнения. 15% дать свою оценку профессиональной деятельности Путина затруднились. Опрос проводился среди четырёх тысяч совершеннолетних граждан РФ. Статистическая погрешность не превышает 1,9%, писал NEWS.ru.