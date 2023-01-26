Санкции для субстанции: почему РФ импортирует йод и аспирин Около сотни препаратов попали в «тревожный» список Минздрава — в их числе самые элементарные средства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав составил список из почти 100 препаратов, которым грозит дефектура, то есть исчезновение из аптек и торговых сетей. В список попали в том числе йод, перекись водорода, парацетамол, активированный уголь, аспирин и другие популярные средства. Ситуацию с пропажей некоторых лекарств из розничной продажи комментировал и Владимир Путин. Эксперты объясняют это проблемами с логистикой и ажиотажным спросом на фоне санкций. После 24 февраля 2022 года с аптечных полок стали периодически пропадать те или иные наименования, а власти говорят про необходимость лекарственного суверенитета. Однако хоть за последнее время доля отечественной фармпродукции в РФ и увеличилась, в стране регистрируются в основном дженерики и аналоги оригинальных препаратов, причём критическую долю в компонентах составляет иностранное сырьё, в том числе из «недружественных» стран. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Дефектура под вопросом

В число потенциально дефицитных попали 97 лекарств — их список составила созданная Минздравом РФ межведомственная комиссия по определению дефектуры препаратов или риска её возникновения. Эта структура, в частности, занимается вопросами ввоза в страну лекарств в иностранной упаковке, а также незарегистрированных наименований.

На указанные в списке лекарства распространяются постановления правительства о государственной регистрации по упрощённой процедуре (№ 593) и быстрого внесения изменений в регистрационное досье препаратов в случае их дефицита (№ 440), принятые из-за международных санкций, введённых после 24 февраля 2022 года.

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В Минздраве уверяют, что «в перечень включены препараты, в отношении которых в приоритетном порядке будут приниматься меры для обеспечения их доступности на рынке». Среди наименований, которым в России грозит дефицит, например, указаны йод, ацетилсалициловая кислота (аспирин), парацетамол, инактивированная вакцина для профилактики гриппа, витамин Е, ретинол, ибупрофен, различные варианты иммунолглобулинов, кофеин, масло перечной мяты и другие средства.

Тут стоит напомнить, что ещё 11 января Росздравнадзор предупреждал, что «в связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей». В ведомстве добавляли, что «дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации».

Про эти проблемы, связанные с санкциями из-за действий РФ на территории Украины, эксперты говорят уже не первый месяц. Ещё в марте NEWS.ru подробно разбирал данную ситуацию. На фоне отсутствия некоторых видов препаратов в аптеках, цены на них растут, что на днях констатировал даже президент РФ Владимир Путин, поручив создать запас наиболее востребованных лекарств. Однако глава Минздрава Михаил Мурашко утверждает, что по итогам 2022 года тревожные показатели в этой сфере были «на 10% ниже уровня инфляции».

Как заявил NEWS.ru председатель общественного совета при Росздравнадзоре и гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, список из 97 лекарств следует воспринимать «как сигнал для того, чтобы снизить риски исчезновения препаратов, чтобы рынок и вся система были готовы к этому».

Теоретически проблемы могут возникнуть по любому из 97 препаратов, как и может ничего не исчезнуть. На сегодня мы пока дефектуры внутри МНН (международных непатентованных наименований действующего вещества лекарственного средства, рекомендованных ВОЗ. — NEWS.ru) не наблюдаем, хотя есть отдельные провалы по торговым наименованиям, — констатировал Дмитриев.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Производство инъекционных лекарственных средств

Генеральный директор маркетинговой компании DSM Group и фарманалитик Сергей Шуляк в беседе с NEWS.ru также пояснил, что список из 97 позиций «предположительный, потому что в него входят препараты и субстанции, которые поставляются в РФ из „недружественных“ стран». При этом он напомнил, что лекарства не подпадают под санкции и поставляются в РФ, хотя «есть логистические сбои, которые мешают своевременной поставке».

Отдельная проблема — компоненты, из которых изготавливаются препараты, и фармацевтические субстанции. Они, по словам Сергея Шуляка, подпадают под санкции.

Там может быть двоякая трактовка, и зачастую их приходится ввозить в Россию через третьи страны, чтобы обеспечить производство лекарственных препаратов внутри РФ. Скорее всего, по этим показателям и был создан данный список, — пояснил собеседник NEWS.ru.

Сергей Шуляк добавил, что сейчас доля отечественной продукции на российском рынке растёт и произведённые в РФ лекарства в упаковке «занимают две трети рынка, или менее 70%» (похожие цифры озвучивал недавно глава Минздрава Михаил Мурашко). Но в деньгах, то есть в стоимостном выражении, пропорция меняется в пользу иностранных средств. Как объяснил собеседник NEWS.ru, это происходит потому, что за границей производится «очень много инновационных препаратов, которые стоят достаточно дорого, а также оригинальные препараты, которые стоят в несколько раз дороже дженериков». По словам Шуляка, самая большая доля импортируемых в РФ лекарств и субстанций, то есть сырьевого компонента для их изготовления, приходится на страны Европы, далее идут Индия и США.

Для того чтобы избегать перебоев с препаратами, необходимо развитие отечественной фармацевтической промышленности. На это потребуется много времени, потому что промышленность — это не только штамповка таблеток, но и производство субстанций, по которому мы очень отстаём от других стран. Для тех препаратов, которые производятся в России, доля отечественных субстанций составляет всего около 20%, — добавил Сергей Шуляк.

Виктор Дмитриев в свою очередь указывает, что доля «на сегодня, если говорить о тоннах продукции, то мы где-то 90% препаратов производим из зарубежных компонентов» (в консалтинговой компании «Яков и партнёры» называют цифру 95%: 48% активных фармацевтических ингредиентов импортирует Китай, 21% — Индия, 10% — Франция, 16% — другие страны и только 5% производятся в РФ). При этом собеседник NEWS.ru полагает, что зависимость национальных рынков от зарубежных поставщиков фармсубстанций — это «общемировой тренд».

Да, мы закупаем достаточно много [фармсубстанций], но пока нам это ничем не грозит, — полагает Дмитриев.

В качестве примера он привёл медицинский йод, сырьё для которого некогда добывались в России, а сейчас перешли на зарубежную продукцию. Однако у йода, который применяется как антисептик, «достаточно много заменителей», полагает Дмитриев.

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Некогда йод добывался и производился внутри страны. Во времена СССР и в 1990-е годы в Краснодарском крае действовал Троицкий йодный завод, но в 2019 году его признали банкротом, а месторождения законсервировали, и теперь последние могут представлять экологическую опасность.

Судя по данным статистики внешней торговли, в 2020 году самыми крупными импортёрами сырья для производства медицинского йода в Россию стали Чили, Туркмения и Индия.

Для сравнения: компоненты для производства другого элементарного препарата — пероксида водорода — импортировались в большей степени из Финляндии, а также Бельгии и Швейцарии. Однако за последние годы выросли объёмы отечественного производства, а импорт обеспечивал только треть потребностей.

Одним из рекордсменов по натуральным объёмам импорта в Россию, как минимум в 2020 году, была ацетилсалициловая кислота (аспирин). В основном сырьё для этого популярного препарата импортировал Китай, в меньшей степени — Франция.

Фото: Lidia Maria Veles/NEWS.ru

«Неоригинальный» рынок

О возможном дефиците лекарств в РФ на фоне санкций ранее заявляли в консалтинговой компании «Яков и партнёры» (бывшее российское подразделение американской McKinsey). Правда, её аналитики делали акцент не на популярных, а на оригинальных препаратах, доля рынка которых в РФ составляет менее 2%.

[В 2022 году] более 10 компаний из «недружественных» стран, занимавших более четверти рынка, объявили о прекращении клинических исследований в России, что создает угрозу дефицита инновационных оригинальных препаратов в средне- и долгосрочной перспективе из-за невозможности их регистрации. Кроме того, большая часть из них также прекратили инвестиции в маркетинг и продвижение, что впоследствии может также привести к полному выводу препаратов с рынка России, — отмечают исследователи.

По данным компании, значительную долю российского фармрынка в стоимостном выражении составляет импорт, причём около половины лекарственных препаратов поставляется из так называемых недружественных стран, 9% рынка составляют зарубежные производители и 36% — отечественные. Однако, как констатируют аналитики, производят это в основном небрендированные дженерики и биоаналоги.

Фото: Lidia Maria Veles/NEWS.ru

Для достижения оптимального роста отечественной фарминдустрии исследователи полагают необходимым стимулирование фундаментальных исследований новых типов препаратов передовой терапии, включающих сферу клеточной и генной терапии, а также замещение наиболее значимых иностранных лекарств для государственного сегмента. Третьим важным пунктом является развитие производств активных фармацевтических ингредиентов для жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и технологий очистки импортных субстанций.

В августе 2022 года рабочая группа при Минобрнауки разработала проект поддержки отечественной фармацевтики и достижения к 2030 году так называемого лекарственного суверенитета. Документ подразумевает, что произведённые в РФ препараты будут составлять 85% всех продаваемых препаратов в упаковках, а не менее 50 собственных оригинальных лекарств пойдут на экспорт. Реализация плана оценивается в 200 млрд рублей. Как заявлял NEWS.ru президент фармкомпании «Активный компонент» Александр Семёнов, на реализацию этих амбициозных планов нужно до 1 трлн рублей.