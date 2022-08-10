До 1 трлн рублей: эксперт оценил стоимость «лекарственного суверенитета» Представитель фармбизнеса счёл нереальным полное обеспечение РФ собственными препаратами к 2030 году

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

К 2030 году Россия вряд ли сможет самостоятельно обеспечивать всеми необходимыми лекарствами. Для налаживания производства 50 оригинальных препаратов, а также глобального инфраструктурного переустройства отечественной фармотрасли, подразумевающих обеспечение «лекарственного суверенитета», потребуется до 1 трлн рублей. Об этом в интервью NEWS.ru заявил глава компании «Активный компонент» Александр Семёнов.

Что является «лекарственным суверенитетом»? Сказать, что Россия к 2030 году будет на 100% обеспечивать себя сама всеми лекарствами — это нереальное заявление. <...> Считаю, чтобы реализовать все эти амбициозные планы, нужна сумма от 500 млрд до 1 трлн рублей, — заявил Семёнов.

По его словам, указанные суммы «предусматривают проведение глобального инфраструктурного проекта, который изменит фармотрасль в России в течение ближайших восьми лет».

На мой взгляд, нужно ставить конкретные и измеримые цели. Например, закрыть потребности РФ по всему перечню стратегически значимых лекарственных средств, утверждённому премьером Михаилом Мишустиным в августе 2020 года. В этот перечень входят 215 позиций, но, скорее всего, в ближайшее время он будет ещё расширен, — добавил Семёнов.

Ранее стало известно, что рабочая группа при Минобрнауки разработала проект поддержки фармацевтической отрасли. Для создания «лекарственного суверенитета» разработчики документа предлагают ввести налоговые преференции и грантовое финансирование этапов разработки лекарств, создать систему гарантий закупки продукции у производителей, а также перейти на ускоренную регистрацию со второй фазы клинических исследований.

Проект предполагает, что к 2030 году произведенные в РФ медикаменты и диагностические системы должны занимать 75% рынка в денежном выражении и 85% — в количественном. На это может быть потрачено 200 млн рублей. Кроме того, авторы документе надеются, что через восемь лет отечественным фармкомпаниям удастся экспортировать не менее 50 собственных оригинальных лекарств.

Как заявляла NEWS.ru исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (AOKИ) Светлана Завидова, попытка обеспечить «лекарственный суверенитет» РФ приведёт к тому, что россияне не будут знать, что за препараты им предлагают.