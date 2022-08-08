«Кора доступная»: эксперт оценила возможность «лекарственного суверенитета» В Ассоциации организаций по клиническим исследованиям раскритиковали планы упростить регистрацию лекарств

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Попытка обеспечить «лекарственный суверенитет» РФ к 2030 году, о чём идёт речь в проекте концепции рабочей группы Минобрнауки, приведёт к тому, что россияне будут не знать, что за препараты им предлагают, рассказала NEWS.ru исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (AOKИ) Светлана Завидова. Она, в частности, раскритиковала предложение ввести «гибкую процедуру регистрации препаратов», которая предполагает ускорение процесса разработки без дополнительного изучения.

Мы имеем дело примерно с тем же, что происходит с нашим автопромом. Почему-то кто-то считает, что лекарства производить легче, чем автомобили. Но это не так. Потребительские свойства лекарства оценить в некоторой степени бывает сложнее. У нас дубов много, кора доступная, дадут нам таблетку из неё и скажут: «Лечитесь». Кто-то поверит и вылечится, — не без иронии заявила Завидова.

Она не исключила, что российские производители могут импортозаместить продукцию иностранных фармкомпаний, особенно «если государство закроет допуск на отечественный рынок любых зарубежных препаратов, как в своё время было с сырами».

Оттуда-то вряд ли будут закрывать, потому что все понимают, что лекарства — это не айфоны, и поставляться они должны в любом случае, если наше руководство не решит закрыть страну от иностранных препаратов, — предположила собеседница NEWS.ru.

В особенности она раскритиковала предложенное рабочей группой Минобрнауки в качестве одной из мер развития российского фармрынка упрощение процедуры регистрации лекарственных средств на второй фазе клинических исследований, в то время как по международным протоколам предусмотрено три стадии. По мнению Завидовой, в таком случае «можно вообще не проводить клинические исследования», а само упрощение «грозит тем, что мы не будем знать, что мы принимаем».

Также Завидова отметила, что из-за санкций, введённых странами мира в отношении РФ из-за происходящего на Украине с 24 февраля, у членов АОКИ возникали «большие логистические проблемы». Ранее она отмечала, что сложности были связаны со сроками вывоза биообразцов для изучения. Теперь же, компании, которые инициируют проведение исследований, «в большинстве своём заявили, что пока останавливают новые исследования с участием России».

Локальные исследования, которые проводятся исключительно в РФ, идут, а международных, наверное, скоро вообще не будет — нас просто не берут в международные проекты. Пока реализуются текущие [международные] проекты, но если до конца года будет такая же ситуация, а она, судя по всему, останется такой же до победного, исследований нам не видать, — резюмировала Завидова.

О концепции поддержки фармацевтической отрасли, разработанной одной из рабочих групп при Минобрнауки, сообщило издание РБК. Документ предполагает, что к 2030 году произведенные в РФ медикаменты и диагностические системы должны занимать 75% рынка в денежном выражении и 85% — в количественном. На это может быть потрачено 200 млн рублей. Кроме того, авторы концепции надеются, что через восемь лет отечественным фармкомпаниям удастся экспортировать не менее 50 собственных оригинальных лекарств.

Для создания «лекарственного суверенитета» разработчики концепции предлагают ввести налоговые преференции и грантовое финансирование этапов разработки лекарств, создать систему гарантий закупки продукции у производителей, а также перейти на ускоренную регистрацию со второй фазы клинических исследований. Ещё одной мерой должно стать учреждение на базе ведущих университетов центров компетенций.

Как писал NEWS.ru, на фоне связанных с Украиной санкций, многие россияне начали скупать инсулин в аптеках, чтобы пополнить свои запасы, из-за этого он стал исчезать из розничной продажи. Помимо этого, проблемы начались с урологическим препаратом «Дриптан». Весной 2022 года в стране наблюдался дефицит лекарств от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы.