Сохранить «зелёный коридор»: повлияют ли санкции на обеспечение лекарствами

Поставки зарубежных лекарств, медицинского оборудования и изделий, а также их производство на территории РФ по иностранным лицензиям должны продолжиться несмотря на санкции. Однако из-за проблем с логистикой могут наблюдаться перебои с поставками той продукции, которая в стране не выпускается. Об этом NEWS.ru сообщили несколько экспертов, связанных с фармацевтической отраслью и здравоохранением. В свою очередь кабмин в рамках антикризисных мер разработал на этот счёт несколько новых правил. Представители пациентских организаций отмечают, что существуют препараты, которые в РФ заменить просто нечем, и закрытие страны «извне» или «изнутри» поставит на грань выживания целые категории россиян. Но пока, несмотря на всё происходящее, действуют «гуманитарные правила» и, например, зарубежные производители продолжают работать с РФ.

«Ненужный ажиотаж»

Медицинские изделия, медикаменты и лекарства, которые не производятся в России, не попадут под санкции, заявил NEWS.ru генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев. Он напомнил, что соответствующие исключения сделали западные производители, которые остались работать как внутри России, так и не отказываются от поставок своей продукции в страну. Например, Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) сообщила о необходимости организации «зелёных коридоров» для поставок лекарственных препаратов в РФ по аналогии с первой волной борьбы с COVID-19. До этого Минфин США сделал исключение из санкций для поставок в РФ и из неё медикаментов и медицинского оборудования.

Лекарства и медицинские изделия под санкции не попадают, поэтому не надо вокруг этого создавать ненужный ажиотаж. Пока всё как поставлялось, так и поставляется — никаких проблем с доставкой или отказом от доставок и производства мы не видим. Все [производители], кто у нас зарегистрирован, продолжают работать вне зависимости от того, из какой они страны — дружественной РФ или недружественной. Лекарства и изделия продолжают поставляться в Россию. Более того, все заводы, которые находятся на территории РФ и принадлежат иностранным акционерам, сделали заявление о том, что они из России уходить не собираются и более того, в этой ситуации наращивают производство. С ассортиментом, я не думаю, что будут проблемы. Все вопросы связаны с логистикой — где-то не хотят грузить, где-то не хотят разгружать, где-то таможня «дурака валяет». Виктор Дмитриев генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей

Для решения проблем с поставками продукции, которая не производится на территории РФ, он призвал «менять логистические компании на те, которые к нам лояльно относятся». По словам Дмитриева, такой опыт работы в этом направлении уже есть.

Wang Jianwei/XinHua/Global Look Press

Однако, как заявлял ранее директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов, из-за обвала рубля импортные субстанции подорожали на 30–35%. При этом около 80–85% отечественных препаратов изготавливаются из импортного сырья. В 2021 году 76,7% ввезённых в РФ субстанций были из Индии и КНР, 19,7% — из Евросоюза. Участники фармрынка признали, что несмотря на то что лекарства и медикаменты не попали под санкции западных стран, контрагенты из Европы фактически прекратили поставки сырья в РФ, к тому же возникают вопросы с оплатой. Однако, по мнению Виктора Дмитриева, запасов субстанций у производителей лекарств в РФ хватит на полгода.

О проблемах с логистикой заявляют и в Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (AOKИ). В беседе с NEWS.ru исполнительный директор этой структуры Светлана Завидова выразила надежду, что взаимные санкции не затронут пациентов, нуждающихся в лекарствах, которые не производятся в РФ.

У нас уже возникли проблемы со сроками вывоза биообразцов — мы не успеваем даже окольными путями вывезти их для проведения исследований. Говорить о возможности абсолютной замены всех инновационных препаратов на российские аналоги не приходится. Проблемы для пациентов, несомненно, наступят, если санкции и контрсанкции скажутся в том числе на поставках препаратов. Я не думаю, что какой-то стране сейчас придёт в голову приостанавливать поставки в Россию. Но могут возникнуть задержки из-за проблем, например, с полноценными авиаперевозками. Это что касается «той стороны». А с «этой стороны» чего ожидать — не будет ли очередного «выстрела в ногу» и попыток ввести контрсанкции на поставки [лекарств и медицинских изделий], — то поживём и увидим. Светлана Завидова исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям

Как заявил NEWS.ru депутат Госдумы и зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный, в рамках пакета антикризисных мер федеральное правительство уже предусмотрело ряд механизмов, которые должны защитить пациентов от возможного дефицита препаратов. Нововведения принимаются ускоренными темпами из-за специфики ситуации.

Потенциальная возможность [того, что препараты, которые не производятся в РФ, будут недоступны для пациентов] есть, но пока ни один производитель лекарственных препаратов не заявил о введении каких-либо ограничительных мер. Надеюсь, что Россия в этом случае не станет каким-то исключением и все фармпроизводители, которые работают с нашей страной, будут следовать этому гуманитарному правилу. Возможность ввоза лекарств в иностранной упаковке и их продажи с этикеткой на русском языке предусмотрена соответствующим законопроектом [в рамках второго правительственного пакета антикризисных мер], который будет рассматриваться в Госдуме уже сегодня, 11 марта. К тому же, уже есть возможность принудительной регистрации или принудительного лицензирования, при которых формула [зарубежного] препарата может быть воспроизведена на территории РФ до истечения срока патентной защиты. Она предусмотрена в рамках первого пакета антикризисных мер. Алексей Куринный член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук

Стоит напомнить, что ранее, как писал NEWS.ru, кабмин предложил включить изменение курса валют в критерии при установке предельной стоимости жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также позволить медицинским организациям закупать лекарства, расходные материалы и медицинские изделия по упрощённой процедуре. В частности, предусматривается, что Фонд социального страхования сможет закупать у единственного поставщика технические средства реабилитации и услуги. Кроме того, у единственного поставщика можно будет приобретать лекарства и медикаменты, не производимые в РФ, но только у производителя не из страны, которая ввела против РФ «ограничительные меры экономического характера». Госдума приняла эту инициативу сразу в трёх чтениях 4 марта.

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Откатимся назад»

Происходящее в экономике на фоне событий на Украине заставило беспокоиться пациентов с различными заболеваниями. Например, диабетиков, которые ещё до нынешнего кризиса в десятках российских регионов сталкивались с тем, что власти отказывались от закупок специальной техники для организации непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови (НМГ). Теперь же они обнаружили , что в аптеках заканчиваются инсулин иностранного производства и медизделия для терапии. Однако участники фармрынка связали происходящее с «ажиотажным спросом потребителей», пояснив, что значительная часть препаратов для пациентов с сахарным диабетом производится внутри страны, поэтому беспокоиться не стоит.

Член президиума Российской диабетической ассоциации Наталья Воробьёва в беседе с NEWS.ru пояснила, что сегодня в РФ выпускают таблетированные препараты для лечения сахарного диабета второго типа и биоаналоги инсулина. Кроме того, есть производства зарубежных лекарств, локализованные в РФ, но насколько велики их мощности, неизвестно. Однако есть препараты и изделия, которые производятся только за границей.

Некоторые инновационные препараты и изделия медицинского назначения не производят в РФ. Я надеюсь, что российские власти не допустят перебоев с обеспечением пациентов жизненно важными препаратами и изделиями медицинского назначения. Наталья Воробьёва председатель Диабетического общества Курганской области, член президиума Российской диабетической ассоциации председатель Диабетического общества Курганской области, член президиума Российской диабетической ассоциации

Много вопросов в связи с возможными перебоями поставок в РФ зарубежных препаратов возникает и у пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями, а также с онкологией. В этой связи стоит напомнить, что на фоне событий на Украине с РФ отказалась сотрудничать Всемирная сеть онкологов OncoAlert. Но как заявил президент Противоракового общества России, доктор медицинских наук и член-корреспондент РАН Давид Заридзе, тяжелее всего будет, если в страну прекратятся поставки лекарств. Он подчеркнул, что в этом случае «мы откатимся назад», потому что в РФ «мало аналогов препаратов, которые за последние годы, в общем-то, сделали значительный прорыв в лечении рака». Но, по словам учёного, пока «каких-то явных движений, что фарма уходит с российского рынка», нет.

Кроме OncoAlert от сотрудничества с РФ отказывалось и Европейское общество муковисцидоза, однако позднее исполнительный директор благотворительного фонда «Острова» Ольга Пылаева заявила , что партнёрство для обмена информацией с западными коллегами сохранится. Для пациентов, по её словам, разрыв не нанёс бы прямого ущерба, хотя это «отложенный ущерб». Здесь же стоит вспомнить про тяготы лекарственного обеспечения пациентов с этой патологией ещё «не санкционных» прошлых лет , одним из проявлений данной проблемы стала недавняя гибель 10-летней Евы Воронковой, о которой NEWS.ru подробно рассказывал.

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Под ударом могли оказаться и пациенты со спинальной мышечной атрофией (СМА) — для лечения этого заболевания требуются сверхдорогие препараты, которые в РФ не производятся. Однако их поставки в условиях новых санкций не прекратятся, о чём NEWS.ru заявила руководитель благотворительного фонда «Семьи СМА», член экспертного совета фонда «Круг добра» Ольга Германенко.

Сейчас очень сложно давать долгосрочные прогнозы, однако на сегодняшний момент поставки препаратов для лечения СМА продолжаются. В конце февраля и в марте мы связывались с «Кругом добра», со всеми тремя компаниями — производителями препаратов («Спинраза», «Рисдиплам», «Золгенсма») — все заверили, что не ожидается прекращения поставок в Россию на сегодняшний момент. Все компании планируют продолжать поставлять лекарственные препараты в страну. В случае усложнения логистики в связи с закрытием воздушного пространства прорабатывают дополнительные пути, по которым планируют продолжать поставки медикаментов. Все лекарственные препараты для патогенетического лечения СМА — зарубежного производства (США, Швейцария) и не имеют замены или аналогов, в том числе не производятся в России или других странах. Заменить их просто нечем. Мы очень надеемся, что сохранение поставок медикаментов, жизненно необходимых больным СМА и другими заболеваниям и простые люди с тяжёлыми заболеваниями, чьи жизни зависят от зарубежных лекарств, не станут заложниками происходящих событий. Ольга Германенко руководитель благотворительного фонда «Семьи СМА» руководитель благотворительного фонда «Семьи СМА»