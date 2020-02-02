На аэродроме в Восточном военном округе сосредоточилась авиационная группировка для эвакуации российских граждан из КНР.
Как
По данным ведомства, военных медиков и специалистов Минобороны в области вирусологии на каждом самолёте снабдят современными средствами диагностики и индивидуальной защиты. В случае необходимости пассажирам дадут медицинские препараты.
Как информировал NEWS.ru ранее, привлечь технику ВКС к эвакуации россиян поручил президент РФ Владимир Путин.
По состоянию на 2 февраля число погибших от пневмонии нового типа в Китае достигло 304 человек. Количество инфицированных составило 14,3 тысячи человек. Состояние 2110 человек медики оценивают как крайне тяжёлое.
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