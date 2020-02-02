https://static.news.ru/photo/7b431f04-45c4-11ea-afa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На аэродроме в Восточном военном округе сосредоточилась авиационная группировка для эвакуации российских граждан из КНР.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России, на аэродроме находятся пять самолётов Воздушно-космических сил.

По данным ведомства, военных медиков и специалистов Минобороны в области вирусологии на каждом самолёте снабдят современными средствами диагностики и индивидуальной защиты. В случае необходимости пассажирам дадут медицинские препараты.

Как информировал NEWS.ru ранее, привлечь технику ВКС к эвакуации россиян поручил президент РФ Владимир Путин.

По состоянию на 2 февраля число погибших от пневмонии нового типа в Китае достигло 304 человек. Количество инфицированных составило 14,3 тысячи человек. Состояние 2110 человек медики оценивают как крайне тяжёлое.