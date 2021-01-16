Самолёт с Навальным на подлёте к Шереметьево

https://static.news.ru/photo/edcee18a-58e6-11eb-b0d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Лайнер авиакомпании «Победа» с политиком Алексеем Навальным на борту подлетает к московскому аэропорту Шереметьево.

По данным сервиса Flightradar, самолёт в ближайшее время сядет в этой воздушной гавани. При этом на его табло до сих по не появился рейс. Лайнер приземлится в 20:48, судя по данным с табло аэропорта Внуково.

flightradar24.com

Ранее силовики задержали в аэропорту Внуково соратников и друзей Навального, а также журналистов и активистов, приехавших встретить политика.

NEWS.ru запросил у аэропорта Внуково аккредитацию, чтобы встретить Навального. В аэропорту ответили, что организация деятельности СМИ на территории аэровокзального комплекса временно не проводится в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности пребывания пассажиров.

Оппозиционера всё равно собираются встречать журналисты, но сталкиваются с препятствиями. Так, в Санкт-Петербурге задержали журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, который собирался вылететь в столицу, чтобы встретить политика в аэропорту Внуково.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».