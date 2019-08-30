https://static.news.ru/photo/edfd545c-cb07-11e9-843b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Одной из самых ярких новинок, представленных в рамках Международного авиасалона МАКС-2019 в Жуковском, стал двухместный самолёт с двигателем от легкового автомобиля. Воздушное судно получило название PJ-II Dreamer.

Летательный аппарат, по замыслу разработчиков, обладает особенностями реактивного и может стать тренировочным. Он получает тягу от двигателя мощностью 388 лошадиных сил. Это позволяет ему совершать фигуры высшего пилотажа. PJ-II Dreamer способен летать на расстояние в 200 километров и подниматься на высоту до 4000 метров, — передаёт « Политэксперт ».

Ранее News.ru сообщал, что новый вертолёт люкс-класса, который сконструирован в стиле Aurus на базе «Ансат», впервые продемонстрировали на международном авиасалоне МАКС-2019. Он предназначен для корпоративных и VIP-перевозок. Салон машины создали специалисты «Вертолётов России» и Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института, который является разработчиком кабриолета Aurus.