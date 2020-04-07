Самолёт «Победы» застрял в Сербии из-за коронавируса

Авиакомпания «Победа» не смогла вернуть свой самолёт из Белграда. Лайнер находился за границей на ремонте.
Когда работы были завершены, из-за распространения коронавируса закрылось воздушное пространство, рассказал представитель организации. Остальные 29 машин находятся в московском аэропорту Внуково,
У нас один самолёт завис в Белграде, закрыли воздушное сообщение, мы не успели после C-check (сложная форма ремонта, которая необходима раз в полтора-два года и занимает около двух недель. — NEWS.ru) забрать самолёт. Он будет стоять там, ждать окончания кризиса, — подчеркнул он.
Как писал NEWS.ru ранее, представители Росавиации отказали лоукостеру «Победа» в выполнении внеплановых рейсов из Анталии. Компания не сможет вернуть на родину около 400 россиян.
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