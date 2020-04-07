Самолёт «Победы» застрял в Сербии из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/578b725a-78d7-11ea-8e0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Победа» не смогла вернуть свой самолёт из Белграда. Лайнер находился за границей на ремонте.

Когда работы были завершены, из-за распространения коронавируса закрылось воздушное пространство, рассказал представитель организации. Остальные 29 машин находятся в московском аэропорту Внуково, передаёт ТАСС.

У нас один самолёт завис в Белграде, закрыли воздушное сообщение, мы не успели после C-check (сложная форма ремонта, которая необходима раз в полтора-два года и занимает около двух недель. — NEWS.ru) забрать самолёт. Он будет стоять там, ждать окончания кризиса, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru ранее, представители Росавиации отказали лоукостеру «Победа» в выполнении внеплановых рейсов из Анталии. Компания не сможет вернуть на родину около 400 россиян.