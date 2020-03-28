https://static.news.ru/photo/3ee43a8a-70ed-11ea-9b6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Выбравший самоизоляцию поп-певец Дима Билан показал, чем можно заняться дома. Он перепел композицию Believe Me, с которой победил на Евровидении-2008, подыграв себе на аккордеоне.

Исполнитель призвал фанатов соблюдать правила гигиены, в дни карантина оставаться дома и найти себе полезные занятия на выходные.

Решил наглядно показать, как я с пользой провожу появившееся время! А ещё я дописываю свой новый альбом, который будет доступен уже в апреле! — рассказал Билан подписчикам в Instagram.

Как писал NEWS.ru, 28 марта в России начались долгие выходные, призванные остановить распространение коронавируса в стране. Объявивший внеочередные каникулы президент Владимир Путин призвал россиян не покидать домов, а работодателей перевести сотрудников на удалённую работу или дать выходные.

За минувшие сутки число заражённых вирусом COVID-19 в РФ выросло на 228 и достигло 1264 человек, утроившись с начала недели. Инфицированные обнаружены в 62 регионах, большинство — в Москве.