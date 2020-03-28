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Детские площадки в Москве огородили сигнальными лентами. Городские службы также повесили объявления, что пространства закрыты из-за «соблюдения санитарного контроля» на фоне пандемии коронавируса нового типа (COVID-19).

В Московском регионе и ряде других субъектов ввели режим повышенной готовности. Должны были закрыться рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общепита. Исключения составляют предприятия, торгующие блюдами на вынос или предлагающих доставку еды, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Приостановила работу и розничная торговля, кроме аптек и магазинов с товарами и продуктами первой необходимости. Также должны прекратить деятельность салоны красоты, бани, сауны и парикмахерские.

Как передавал NEWS.ru, российское правительство рассматривает возможность ввести ограничения на передвижения по стране из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ограничительные меры могут коснуться авиаперелётов и железнодорожных перевозок.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) по всему миру превысило 600 тысяч (+13 887 за последние сутки). Умерли более 27 тысяч человек (+691 жертва). Выздоровели около 135 тысяч (+4100 пациентов).

Медики 28 марта 2020 года выявили в России 228 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Инциденты зафиксированы в 26 регионах. В РФ зарегистрировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели. Умерли пять граждан.