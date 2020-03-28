https://static.news.ru/photo/c39b449a-70c9-11ea-811d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство может ограничить передвижение по стране из-за пандемии коронавируса нового типа (COVID-19). Меры коснутся авиаперелётов и железнодорожных пассажирских перевозок.

В пресс-службе кабинета министров не подтвердили, но и не опровергли данную информацию, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) по всему миру превысило 600 тысяч (+13 887 за последние сутки). Умерли более 27 тысяч человек (+691 жертва). Выздоровели около 135 тысяч (+4100 пациентов).

В России зарегистрировано 1036 случаев инфицирования. Умерли четыре человека. Медицинское наблюдение из-за подозрения на коронавирус в РФ осуществляется над 166 739 гражданами страны. В Роспотребнадзоре отметили, что в своих лабораториях провели 223 509 исследований на наличие инфекции COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что беспилотные автомобили предлагают запустить для обработки российских улиц антисептиками в связи с пандемией коронавируса. На создание машины уйдёт несколько месяцев, стоить это будет недорого. Проект планируется реализовать в ближайшее время.