Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил заезд блогера Гусейна Гасанова в центре Самары с главой регионального управления ГИБДД Юрием Некрасовым. Политик раскритиковал работу правоохранительных органов.
Чиновник заявил, что жители области возмущены поведением Гасанова, а у ГИБДД нет никакой информации. По словам Азарова, подобные выходки провоцируют на нарушение закона молодёжь.
Некрасов, в свою очередь, заявил, что об инциденте инспекция узнала из соцсетей. Он уточнил, что машины, на которых осуществлялся заезд, не проехали мимо нарядов ДПС.
Полицейский подчеркнул, что в настоящее время возбуждены дела о правонарушениях. Устанавливаются владельцы автомобилей, передаёт
Ранее News.ru писал, что Instagram-блогер Гусейн Гасанов устроил со своими друзьями гонки на большой скорости по ночным улицам Самары. Колонна иномарок во главе с Mercedes G-Class красного цвета промчалась по Волжскому проспекту.
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