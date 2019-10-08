https://static.news.ru/photo/61c26bfa-e9e1-11e9-8dd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил заезд блогера Гусейна Гасанова в центре Самары с главой регионального управления ГИБДД Юрием Некрасовым. Политик раскритиковал работу правоохранительных органов.

Чиновник заявил, что жители области возмущены поведением Гасанова, а у ГИБДД нет никакой информации. По словам Азарова, подобные выходки провоцируют на нарушение закона молодёжь.

Некрасов, в свою очередь, заявил, что об инциденте инспекция узнала из соцсетей. Он уточнил, что машины, на которых осуществлялся заезд, не проехали мимо нарядов ДПС.

Полицейский подчеркнул, что в настоящее время возбуждены дела о правонарушениях. Устанавливаются владельцы автомобилей, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Instagram-блогер Гусейн Гасанов устроил со своими друзьями гонки на большой скорости по ночным улицам Самары. Колонна иномарок во главе с Mercedes G-Class красного цвета промчалась по Волжскому проспекту.