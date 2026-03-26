Салат «Чудесное море» с курицей и кальмарами: необычное сочетание, которое удивит всех

На первый взгляд курица и кальмары кажутся несовместимыми, но именно этот контраст делает салат особенно вкусным. Нежное мясо и упругие морепродукты отлично дополняют друг друга, а простая заправка объединяет все в гармоничное блюдо. Такой салат легко готовится и выглядит достойно даже на праздничном столе.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 150 г;
  • кальмары — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • твердый сыр — 80 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • зелень — 3 веточки;
  • сметана — 3–4 ст. л.;
  • соль и специи — по вкусу.

Приготовление

Куриное филе отварите в подсоленной воде, остудите и нарежьте кубиками. Кальмары очистите, опустите в кипяток на 2–3 минуты, затем остудите и нарежьте полосками. Яйца сварите вкрутую и измельчите примерно так же, чтобы салат выглядел аккуратно.

Зелень мелко порубите, чеснок пропустите через пресс. Сыр натрите на крупной терке. Соедините все ингредиенты в миске, добавьте сметану, соль и специи.

Аккуратно перемешайте, не превращая салат в кашу. Подавайте сразу или дайте немного настояться — вкус станет еще насыщеннее.

Ранее сообщалось, что иногда хочется порадовать близких чем-то особенным, но без долгой возни на кухне. Эти творожные вареники с кокосовой ноткой — именно такой вариант.

Проверено редакцией
Читайте также
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Вместо настоящей вербы — эта съедобная: из соломки и маршмеллоу, сладкая, нежная. Простое и яркое украшение пасхального стола
Вместо настоящей вербы — эта съедобная: из соломки и маршмеллоу, сладкая, нежная. Простое и яркое украшение пасхального стола
Увидеть во сне переедание: важный сигнал организма или предупреждение
Увидеть во сне переедание: важный сигнал организма или предупреждение
Прощай, шарлотка: готовим сочный яблочный манник — проще и вкуснее
Прощай, шарлотка: готовим сочный яблочный манник — проще и вкуснее
Постное меню на неделю: 7 витаминных блюд для энергии и здоровья
Постное меню на неделю: 7 витаминных блюд для энергии и здоровья
Марина Макарова
М. Макарова
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

