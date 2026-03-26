Салат «Чудесное море» с курицей и кальмарами: необычное сочетание, которое удивит всех

На первый взгляд курица и кальмары кажутся несовместимыми, но именно этот контраст делает салат особенно вкусным. Нежное мясо и упругие морепродукты отлично дополняют друг друга, а простая заправка объединяет все в гармоничное блюдо. Такой салат легко готовится и выглядит достойно даже на праздничном столе.

Ингредиенты:

куриное филе — 150 г;

кальмары — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

твердый сыр — 80 г;

чеснок — 2 зубчика;

зелень — 3 веточки;

сметана — 3–4 ст. л.;

соль и специи — по вкусу.

Приготовление

Куриное филе отварите в подсоленной воде, остудите и нарежьте кубиками. Кальмары очистите, опустите в кипяток на 2–3 минуты, затем остудите и нарежьте полосками. Яйца сварите вкрутую и измельчите примерно так же, чтобы салат выглядел аккуратно.

Зелень мелко порубите, чеснок пропустите через пресс. Сыр натрите на крупной терке. Соедините все ингредиенты в миске, добавьте сметану, соль и специи.

Аккуратно перемешайте, не превращая салат в кашу. Подавайте сразу или дайте немного настояться — вкус станет еще насыщеннее.

