В СИЗО захотели наказать Сафронова

Обвиняемому в госизмене журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову грозит дисциплинарное взыскание за то, что он попытался поправить телеантенну в СИЗО для лучшего приёма сигнала. Об этом заявил RT представитель ОНК Москвы.

Как сообщили правозащитники, у Сафронова в камере стоит телевизор, но в обычном положении телеантенна не ловила сигнал. Он захотел это исправить.

Вместе с соседом мы искали такое положение при комнатной температуре телеантенны и нашли — появилось 20 каналов. Но для этого антенну пришлось приклеить к стене ленточками от упаковки колбасы, — привёл член комиссии слова Сафронова.

Однако согласно правилам СИЗО заключённым запрещается что-либо приклеивать к стенам камер. Сафронова и его соседа предупреждали об этом, теперь их ждёт дисциплинарное взыскание, сообщили ОНК в администрации заведения.

Журналист был арестован в Москве 7 июля 2020 года. Его обвиняют в связях с одной из спецслужб НАТО и передаче секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Вину он не признал.

Ранее Мосгорсуд продлил арест Сафронова до 7 января. Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности некоторых материалов дела. Таким образом, общий срок нахождения Сафронова под стражей составит полтора года.