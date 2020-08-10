Сафронов попросил у правозащитников колбасу для сокамерника

https://static.news.ru/photo/657b86f4-db04-11ea-a52f-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов попросил у правозащитников халяльную колбасу для своего сокамерника. Тот находится под арестом по обвинению в терроризме.

Мы были у Ивана, он по-прежнему сидит с соседом, обвиняемым в терроризме, который весьма агрессивен. Однако они нашли общий язык, Ваня даже попросил передать ему не только обычную, но и халяльную колбасу, чтобы поделиться с сокамерником, — рассказала ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

Правозащитник отметила, что Сафронов испытывает проблемы со сном, поскольку в СИЗО «Лефортово» не выключают по ночам свет. Она предположила, что ситуация должна вскоре исправиться, поскольку Сафронову передали маску для сна.

Литвинович добавила, что Сафронов «старается держаться», занимается во время прогулок спортом. Он получил свыше сотни писем и благодарит всех, кто его поддерживает.

Сафронов был задержан 7 июля в Москве. Он подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.

Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.

По данным СМИ, Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Ларишем, который является представителем CBAP и кадровым сотрудником спецслужб. Пиар-менеджер центра Игорь Суворов, в свою очередь, отметил, что CBAP никак не связан с российским экс-журналистом, а также никогда не готовил отчётов для правительства Чехии.

Ранее NEWS.ru писал, что Сафронов отказался заключать сделку со следствием. Ему предлагали признать вину и раскрыть источники информации, с которыми он работал. По словам следователя, в этом случае он мог получить не более двух третей от максимального наказания — не более 10 лет.