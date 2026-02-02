Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 18:46

С такой шапочкой свинина будет безупречная: без грибов, без ананасов и даже без сыра

Запекаем мясо без грибов, без ананасов и даже без сыра! С такой шапочкой, куда входят обжаренные лук и морковь, свинина будет безупречная — мясо остается сочным, а сверху покрывается аппетитной корочкой.

Для приготовления понадобится: 600-800 г свинины (шейка или корейка), 2 крупные луковицы, 2 средние моркови, 100-150 г майонеза, соль, черный перец, любимые специи. Свинину нарежьте поперек волокон на стейки толщиной 1,5-2 см, слегка отбейте, посолите и поперчите с двух сторон. Выложите стейки в форму для запекания, смазанную маслом. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке. На сковороде разогрейте масло и обжарьте лук с морковью до мягкости и легкой карамелизации. Равномерно распределите обжаренные овощи поверх свиных стейков. Сверху смажьте все майонезом, посыпьте специями по желанию. Разогрейте духовку до 180-200°C. Запекайте блюдо 35-45 минут (время зависит от толщины мяса).

Ранее стало известно, как приготовить картофельный гратен с грибами: ароматное блюдо для обедов и ужинов.

600-800 г свинины (шейка или корейка)
2 крупные луковицы
2 средние моркови
100-150 г майонеза
соль, черный перец
любимые специи
Свинину нарежьте поперек волокон на стейки толщиной 1,5-2 см, слегка отбейте, посолите и поперчите с двух сторон. Выложите стейки в форму для запекания, смазанную маслом.
Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке. На сковороде разогрейте масло и обжарьте лук с морковью до мягкости и легкой карамелизации.
Равномерно распределите обжаренные овощи поверх свиных стейков. Сверху смажьте все майонезом, посыпьте специями по желанию.
Разогрейте духовку до 180-200°C. Запекайте блюдо 35-45 минут (время зависит от толщины мяса).
