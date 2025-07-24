С какими овощами они вкуснее? Готовим сочные и полезные мясные котлеты

С какими овощами они вкуснее? Готовим сочные и полезные мясные котлеты

С какими овощами они вкуснее? Готовим сочные и полезные мясные котлеты! Добавьте овощи — они сохранят сочность и обогатят блюдо витаминами.

Лучшие варианты:

Кабачок — нежный вкус и высокая влажность делают котлеты мягкими. Натрите на тёрке и отожмите лишний сок.

Лук — придаёт сочность и аромат. Мелко нарежьте или измельчите в блендере.

Морковь — сладковатый привкус и полезный бета-каротин. Натрите на мелкой тёрке.

Капуста (белокочанная или пекинская) — добавляет хруст и лёгкость. Тонко нашинкуйте и слегка подавите руками.

Болгарский перец — придаёт свежесть и яркий цвет. Мелко порубите.

Совет: овощи лучше добавлять сырыми, но лук и морковь можно слегка пассеровать для сладости. Сочетайте с говядиной, курицей или индейкой — котлеты получатся нежными и полезными!

Готовьте с удовольствием и наслаждайтесь сочным вкусом!

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