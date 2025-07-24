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24 июля 2025 в 07:15

С какими овощами они вкуснее? Готовим сочные и полезные мясные котлеты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С какими овощами они вкуснее? Готовим сочные и полезные мясные котлеты! Добавьте овощи — они сохранят сочность и обогатят блюдо витаминами.

Лучшие варианты:

  • Кабачок — нежный вкус и высокая влажность делают котлеты мягкими. Натрите на тёрке и отожмите лишний сок.
  • Лук — придаёт сочность и аромат. Мелко нарежьте или измельчите в блендере.
  • Морковь — сладковатый привкус и полезный бета-каротин. Натрите на мелкой тёрке.
  • Капуста (белокочанная или пекинская) — добавляет хруст и лёгкость. Тонко нашинкуйте и слегка подавите руками.
  • Болгарский перец — придаёт свежесть и яркий цвет. Мелко порубите.

Совет: овощи лучше добавлять сырыми, но лук и морковь можно слегка пассеровать для сладости. Сочетайте с говядиной, курицей или индейкой — котлеты получатся нежными и полезными!

Готовьте с удовольствием и наслаждайтесь сочным вкусом!

Ранее мы готовили идеальные домашние котлеты! Секреты — минералка, отбивание и пропорции.

котлеты
фарш
овощи
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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