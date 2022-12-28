«С головой все в порядке?»: депутат призвал отменить показы с Ахеджаковой Депутат Щитов призвал россиян настоять на отмене спектакля с Ахеджаковой в Петербурге

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Лия Ахеджакова

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов призвал отменить показ спектакля с критикующей Россию Лией Ахеджаковой, который должен состояться в Санкт-Петербурге 4 января. Показ запланирован в Выборгском ДК, афишу с ним парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.

Ахеджакова играет роль в постановке Людмилы Улицкой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) «Мой внук Вениамин». Суть постановки сводится к тому, что деспотичная еврейка любым путем пытается женить сына на иудейке.

Щитов напомнил подписчикам о высказывании актрисы, в котором она признается, что «стыдится» за своих сограждан и мечтает приехать на Украину «после ее победы».

Скажу честно: мне стыдно за своих сограждан. Наверное, только они могут писать столько ужасных слов. Очень показательно в сравнении с сообщениями от украинцев, которые в 99% не содержат оскорблений и угроз. <...> Хочу приехать в Украину после её победы. Я сама украинка, родилась в Днепропетровске, — процитировал Щитов Ахеджакову.

Депутат напомнил, что актриса уехала жить в Израиль, а в Россию, которую она критикует, продолжает приезжать на заработки.

У вас там в Питере всё с головой в порядке? — обратился Щитов к организаторам спектакля.

Он призвал подписчиков обратиться к руководству Выборгского ДК с просьбой об отмене спектакля и указал контакты учреждения.

Ранее актриса Лия Ахеджакова заявила, что выдвинутые против нее обвинения в том, что она спонсирует украинскую армию, являются клеветой. По словам народной артистки РФ, информацию о том, что она перевела ВСУ $10 тысяч, распространила «какая-то тварь».