С этим ужином не придется соблюдать граммовки: простейший рецепт фрикаделек в соусе

Приготовьте невероятно нежные фрикадельки в сливочном соусе по простейшему рецепту. С этим ужином не придется соблюдать граммовки — просто берите пачку фарша и творите!

Рецепт: в фарш добавьте мелко нарезанную луковицу, соль, перец и немного размоченного в молоке или воде хлеба для сочности. Слепите небольшие шарики и обжарьте их до румяной корочки. Для соуса не нужно сложных ингредиентов: в ту же сковороду влейте сливки и воду так, чтобы жидкость закрывала фрикадельки наполовину, тушите под крышкой 10–15 минут.

Вкус этого блюда — это абсолютная гармония нежности и сытности: сочные мясные шарики буквально тают во рту, а сливочный соус, вобравший весь мясной сок, становится воздушным и ароматным.

