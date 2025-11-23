Международный муниципальный форум стран БРИКС
С этим ужином не придется соблюдать граммовки: простейший рецепт фрикаделек в соусе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте невероятно нежные фрикадельки в сливочном соусе по простейшему рецепту. С этим ужином не придется соблюдать граммовки — просто берите пачку фарша и творите!

Рецепт: в фарш добавьте мелко нарезанную луковицу, соль, перец и немного размоченного в молоке или воде хлеба для сочности. Слепите небольшие шарики и обжарьте их до румяной корочки. Для соуса не нужно сложных ингредиентов: в ту же сковороду влейте сливки и воду так, чтобы жидкость закрывала фрикадельки наполовину, тушите под крышкой 10–15 минут.

Вкус этого блюда — это абсолютная гармония нежности и сытности: сочные мясные шарики буквально тают во рту, а сливочный соус, вобравший весь мясной сок, становится воздушным и ароматным.

Ранее стало известно, как приготовить курицу по-домашнему: семейный ужин за 30 минут — с этим рецептом грудка будет мегасочной.

