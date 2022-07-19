«С болью смотрел на меня»: как волонтёры спасают животных в Донбассе Эвакуация питомцев из зоны боевых действий превратилась в отдельную спецоперацию

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Группы в соцсетях буквально забиты объявлениями с просьбами приютить кошку или собаку, которые были вывезены волонтёрами из зоны боевых действий в Донбассе. Происходящее на Украине стало большой трагедией не только для людей, но для тысяч животных — многие из них потеряли хозяев и остались одни в разрушенных городах. Оказавшихся в беде питомцев пытаются спасти неравнодушные граждане с обеих сторон — это тот самый случай, когда политические разногласия остаются в стороне. Увы, далеко не у каждой истории спасения есть счастливый конец.

Две кошки в одни руки

У кота Димы погиб хозяин, долгое время он жил один: во время обстрелов прятался в подвалах без еды и воды. Иногда его подкармливали местные старушки.

Я помню, как ко мне подошла какая-то бабушка и протянула Диму. Он был измождённый, уже еле ходил. Женщина стала целовать мне руки и говорить — пожалуйста, заберите его отсюда, он же здесь не выживет, — рассказывает NEWS.ru волонтёр из приюта «Простомуся» Юлия Горбачёва.

У девушки дрожит голос — история кота Димы сильно её зацепила, хотя она и признаётся, что за прошедшее с начала спецоперации на Украине время довелось повидать многое.

Юле с коллегами уже удалось за несколько месяцев вывезти из зоны боевых действий более ста кошек и несколько собак. Каждая поездка за брошенными питомцами — это тоже, по сути, спецоперация, с множеством рисков, трудностей и преград. От некоторых историй бегут мурашки по коже, ведь у каждого спасённого котика или собачки своя тяжелая история.

Фото: Telegram-канал kotovo247

Волонтёры говорят: они работают для того, чтобы историй с хеппи-эндами становилось всё больше и больше. Одна из таких связана с котом Серёжей из Волновахи. Город был фактически разрушен минувшей весной.

Я на Серёжу сразу обратила внимание: у него очень брутальная внешность, такой огромный котяра с безумно грустными глазами, он с такой болью смотрел на меня. Конечно, мы не могли его не забрать. К счастью, у него всё сложилось неплохо — он достаточно быстро нашёл новых хозяев, — говорит Юлия Горбачёва.

Между тем сегодня ситуация на юго-востоке Украины продолжает ухудшаться: на фоне жаркой погоды и дефицита еды животные сбиваются в стаи, чтобы вместе находить пропитание. В результате быстро заболевают и передают инфекцию друг другу.

Активисты пытаются действовать максимально оперативно, но на первых порах, весной, это было затруднительно. Горбачёва вспоминает, что первоначально в Россию разрешали ввозить одному человеку не более двух кошек.

Ситуация была такая: из ДНР разрешали вывозить сколько хочешь животных, а в Россию можно было ввезти только двух кошек в одни руки — почему-то установили такой порядок. Вот мы и носились туда-сюда через границу: хватали по две кошки и снова бежали. Потом стали приезжать со своими переносками — сажали в них животных и вывозили. Причём на машине с российскими номерами это было сделать проще — пограничники были более лояльны, — рассказала собеседница NEWS.ru.

По словам Горбачёвой, подавляющее большинство животных — измученные, многие раненые, нуждающиеся в неотложной ветеринарной помощи, контуженные в результате взрывов.

Но животных ещё мало вывезти. Следующая задача — пристроить их в добрые руки. Как правило, приютить питомцев готовы либо сами волонтеры, либо эмпатичные люди. Последние, правда, зачастую плохо представляют, что дальше делать с этими животными: они нуждаются в особом уходе и заботе.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Кот. Мариуполь

Елена Сергеевна из Подмосковья — одна из тех, кто решился взять кота из зоны боевых действий. Женщина признаётся, что случайно увидела объявление.

Не смогла пройти мимо такой несчастной мордашки. Взяла котика, хотя и проблем с ним немало — у него была сломана лапка, волочил её. Сейчас ездим по ветеринарам, восстанавливаемся. Специалисты говорят, что прогноз хороший и питомец обязательно вернётся к нормальной жизни в ближайшие пару месяцев, — рассказала женщина NEWS.ru.

Волонтёры говорят, что пока нет единого проекта помощи животным, хотя поддержка государства в этом деле видится крайне необходимой: количество передержек для кошек и собак в приграничных с Украиной городах и Москве практически исчерпано, равно как и финансовые ресурсы у неравнодушных россиян.

Влад и Берта

О необходимости вмешательства государства в эту историю говорит и журналистка Екатерина Винокурова — она тоже активно помогает попавшим в беду животным. Она рассказала NEWS.ru, что некоторые законодательные барьеры пришлось ломать буквально на ходу — оказалось, что на Украине не очень принято чипирование животных, а без соответствующих меток в РФ нельзя было ввести ни кошек, ни собак.

Удалось добиться того, чтобы правила ввоза животных временно поменяли. Тут нельзя не вспомнить историю Влада Бахаровского, его случай помог обойти многие препоны, — говорит Винокурова.

В 2014 году в дом семьи Бахаровских в Горловке попал снаряд. Мама погибла на кухне, когда закатывала консервацию. Мальчик чудом выжил, но был тяжело ранен, ему сделали несколько операций, он потерял глаз. Спустя несколько лет от сердечного приступа скончался его отец, и Влад остался с бабушкой и собакой Бертой.

Сейчас, когда встал вопрос об эвакуации, мальчик категорически отказался уезжать куда-либо без любимого ротвейлера. Настойчивость Владика вынудила российских чиновников в срочном порядке ослабить требования к ввозу животных в РФ. В итоге Влад и Берта стали своего рода символами борьбы за жизнь.

Фото: Екатерина Винокурова Влад Бахаровский и его Берта

Но кошки и собаки — еще не все животные, которым нужна помощь. Не так давно к Винокуровой из Донецка обратились владельцы конюшни — у них полностью кончилось сено, а также деньги, чтобы купить корма. При этом перевозить лошадей технически очень сложно. В итоге журналистка в свой день рождения попросила знакомых и подписчиков личного Telegram-канала не дарить ей никаких подарков, а по возможности перечислить деньги на помощь конюшне. Сбор оказался довольно удачным — во всяком случае, теперь лошади обеспечены кормом примерно до сентября.

Отдельная проблема, по словам Винокуровой, — это зоопарки. Для того чтобы вывезти куда-либо их обитателей, требуются совсем другие документы. Увы, спасти их сегодня бывает крайне сложно. В итоге некоторые животные уже погибли под обстрелами, травоядных от безысходности даже начали скармливать хищникам.

Собеседница NEWS.ru обратила внимание на два важных явления, сопровождающих процесс спасения животных. Во-первых, многие волонтерские группы — интернациональные, чаще всего — российско-украинско-белорусские.

Да, там нет особой любви и обнимашек, но главное — нет тотального хейта, — говорит Винокурова.

А хейт — это именно то второе явление, которое почему-то почти всегда преследует волонтёров. Едва ли не ежедневно они слышат, что занимаются ерундой, спасая кошек, в то время как в помощи нуждаются люди.

Когда я попросила о помощи лошадям в Донецке, некоторые на меня набросились — пусть лошадки пасутся на полях. Правда, эти люди почему-то не задумываются, что едва ли не все поля там регулярно обстреливаются, — добавляет журналистка.

Фото: Telegram-канал kotovo247

Но некоторые истории, которые порой «выстреливают» в этой, казалось бы, беспросветной драме. И дают волонтерам силы. Например, на днях стало известно, что нашлись прежние хозяева вывезенной в Москву из Мариуполя кошки — люди сами приложили колоссальные усилия, чтобы отыскать любимого питомца. И теперь четвероногому другу предстоит обратная дорога — но эти 1400 километров того стоят. Ведь кошка едет домой, где ее любят и ждут.