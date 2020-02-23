Гражданин Конго собрался лететь из Перми в Прагу по поддельной визе. Его сняли с авиарейса.
Отмечается, что сотрудники пермского аэропорта обнаружили у гражданина Конго поддельную шенгенскую визу. По ней он намеревался вылететь в Прагу, а оттуда добраться до Парижа, где его якобы ждал двоюродный брат, для которого он должен был стать донором почки.
В ходе проверки было установлено, что мужчина приехал в Пермь из Казани. Кроме того, как
Ранее NEWS.ru писал, что в Португалии ввели ограничения на выдачу «золотых виз» — видов на жительство (ВНЖ), предоставляемых в обмен на инвестиции. Соответствующие поправки утвердил парламент страны 5 февраля. Авторами инициативы стали депутаты правящей соцпартии премьер-министра Антониу Кошты.
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