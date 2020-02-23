https://static.news.ru/photo/fc0faa16-5655-11ea-8316-fa163e074e61_660.jpg Фото: permairport/facebook.com

Гражданин Конго собрался лететь из Перми в Прагу по поддельной визе. Его сняли с авиарейса.

Отмечается, что сотрудники пермского аэропорта обнаружили у гражданина Конго поддельную шенгенскую визу. По ней он намеревался вылететь в Прагу, а оттуда добраться до Парижа, где его якобы ждал двоюродный брат, для которого он должен был стать донором почки.

В ходе проверки было установлено, что мужчина приехал в Пермь из Казани. Кроме того, как сообщает URA.RU, выяснилось, что денег на ещё один авиабилет при нём не было.

Ранее NEWS.ru писал, что в Португалии ввели ограничения на выдачу «золотых виз» — видов на жительство (ВНЖ), предоставляемых в обмен на инвестиции. Соответствующие поправки утвердил парламент страны 5 февраля. Авторами инициативы стали депутаты правящей соцпартии премьер-министра Антониу Кошты.