«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочернее предприятие РЖД) вернёт деньги за железнодорожные билеты в охваченный эпидемией Китай.
ФПК оформит возврат без дополнительных сборов, если дата отправления — до 27 марта.
[Можно] сдать неиспользованные билеты, оформленные на территории России, — отметили в пресс-службе компании.
Как писал NEWS.ru, вызванная новым коронавирусом эпидемия началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Число заболевших к 29 января превысило 6 тысяч человек, погибли 132.
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