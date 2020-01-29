https://static.news.ru/photo/7452f090-42a7-11ea-b83b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочернее предприятие РЖД) вернёт деньги за железнодорожные билеты в охваченный эпидемией Китай.

ФПК оформит возврат без дополнительных сборов, если дата отправления — до 27 марта.

[Можно] сдать неиспользованные билеты, оформленные на территории России, — отметили в пресс-службе компании.

Как писал NEWS.ru, вызванная новым коронавирусом эпидемия началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Число заболевших к 29 января превысило 6 тысяч человек, погибли 132.