Кризисный шопинг: россияне начали охоту за промоакциями

11 ноября в мире отмечают Международный день шопинга. В лексикон россиян это слово вошло ещё в начале 1990-х годов. С началом пандемии коронавируса и экономического кризиса формат шопинга у жителей России претерпел заметные изменения. Они больше не бродят по торговым центрам, рассматривая товары, а целенаправленно ищут продукцию со скидкой. Значительно выросли обороты торговли через Интернет. NEWS.ru выяснил, как распространение инфекции и страх перед ней повлияли на поведение потребителей.

Около половины покупок продовольственных и непродовольственных товаров россияне сейчас делают в рамках различных промоакций. Люди специально отслеживают выгодные предложения, чтобы сэкономить деньги, сообщил NEWS.ru заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин. Такая тенденция отслеживается как в онлайн-сфере, так и в области стационарной торговли. Эксперт подчеркнул, что это напрямую связано со снижением покупательской способности населения.

Уровень доходов значительно упал. У людей стало меньше денег на приобретение товаров первой необходимости, а на одежду и обувь — тем более. Средний чек на непродовольственные товары значительно сократился. Владимир Ионкин заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)

Кроме того, российские потребители с наступлением кризиса всё чаще стали покупать продукты торговых марок сетевых магазинов. Тогда как прежде многие относились к подобным товарам скептически, добавил Ионкин. Все эти тенденции характерны для продукции бюджетного и среднего сегментов, сообщил эксперт. В премиальном и люксе значимого падения спроса не случилось. Кризис меньше ударил по состоятельным людям и больше — по россиянам со средним и низким доходом.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В то же время снизился торговый оборот сетей, продающих непродовольственные товары. Это связано с ростом доли онлайн-торговли: по данным Ионкина, с начала пандемии количество такой продукции, приобретённой через Интернет, выросло в три раза.

Для многих сетей пандемия коронавируса стала стимулом для освоения новых форматов торговли, рассказал NEWS.ru президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков. Например, некоторые ретейлеры предлагают выбрать товар онлайн (дистанционно или в самом магазине), а затем примерить его офлайн. Такой вид продаж помогает значительно сэкономить средства на аренде помещения, не снижая покупательский спрос, отметил эксперт.

Из-за возникших трудностей с покупкой желаемых товаров многие россияне испытывают сильный стресс. Он настигает, как правило, людей с заниженной самооценкой, сообщила в беседе с NEWS.ru психотерапевт Яна Якупова. Они априори не признают свою ценность как личности и нуждаются в постоянном подкреплении своей значимости вещами — статусной одеждой, дорогими украшениями, косметикой класса люкс. Если делать привычный объём покупок не получается, то у таких людей могут появиться тревожность и риск впасть в депрессию. В подобной ситуации зачастую требуется помощь психолога.