Рыбный ужин за копейки, а впечатление, будто в ресторане поужинали. Лучший рецепт минтая

Этот минтай в сливочном соусе на картофельном пюре — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое превращает самую доступную рыбу в ресторанный шедевр. Его необычность в том, что нежнейшее филе томится в ароматном сливочном соусе с луком и специями, становясь сочным и тающим во рту. А пушистое картофельное пюре идеально дополняет рыбу, впитывая сливочный соус и создавая гармоничный, уютный ужин за копейки. Получается обалденная вкуснятина: нежные кусочки минтая, пропитанные сливочным вкусом с лёгкой чесночной ноткой, и воздушное пюре, которое тает во рту. Блюдо выглядит так аппетитно, будто вы заказывали его в дорогом ресторане, а готовится быстро и просто.

Для приготовления вам понадобится: 500 г филе минтая, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 200 мл сливок 20%, 50 мл воды, соль, перец, укроп. Для пюре: 800 г картофеля, 50 г сливочного масла, 100 мл молока, соль. Картофель отварите до готовности, разомните с маслом и горячим молоком, посолите. Рыбу нарежьте порционными кусками, посолите, поперчите и обжарьте на сковороде по 2 минуты с каждой стороны. Отдельно обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, добавьте измельчённый чеснок, прогрейте. Влейте сливки и воду, доведите до кипения, верните рыбу в соус и тушите под крышкой 7–10 минут. Подавайте рыбу на пюре, щедро полив соусом и посыпав укропом.

