Ряд компаний оставят сотрудников на удалёнке после изменений в ТК РФ

https://static.news.ru/photo/2cfd8eea-ab33-11ea-a689-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Некоторые российские компании могут оставить сотрудников на удалёнке после внесения поправок в Трудовой кодекс РФ.

По мнению профессора кафедры управления ВШЭ Елены Варшавской, пандемия коронавируса показала, что некоторые профессии можно переводить на удалённую работу без особых проблем. Она подчеркнула, что работодатель ранее не прибегал к такой практике, потому что такого не было никогда.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что удалённая форма занятости не будет носить массовый характер. В беседе с ТАСС эксперт подчеркнул , что в сферах деятельности, которые предполагают живое общение между заказчиком и исполнителем, удалённая работа неприменима.

NEWS.ru писал, что около 70% компаний в России хотят сохранить формат удалённой работы. Об этом заявили представители бизнеса, кредитных организаций, металлургии и горнодобычи.