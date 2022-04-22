Русскоязычные авторы покидают YouTube, Instagram и TikTok

Русскоязычные авторы стали покидать платформу Youtube, об этом свидетельствует исследования Brand Analytics. Согласно полученным данным, число контентмейкеров на видеохостинге с 24 февраля по 20 апреля снизилось на 21%, передаёт РИА Новости.

Главная цифра сегодняшнего наблюдения — падение на 21% числа активных русскоязычных авторов YouTube с начала спецоперации — с 24 февраля по 20 апреля 2022 года. И это несмотря на пока несостоявшуюся блокировку, — говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) потерял 56% пользователей и 55% контента. Такой отток связывается с тем, что платформа, во-первых, потеряла рекламодателей, во-вторых, была заблокирована на территории РФ.

Значительные потери ощутил и TikTok. Согласно исследованию, падение числа авторов составило 87%, а контента – 93%. Аналитики отмечают, что это прямое следствие запрета для российских авторов публиковаться на площадке. Кроме того, русскоговорящий криэйторов лишили возможности заработка.

Telegram и ВКонтакте — площадки, которые выиграли от ухода европейских площадок. Аудитория платформ мигрировала и каждая площадка получила прирост более 20% пользователей и до 17% объёма контента.

Meta Platforms на фоне событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram (деятельность соцсетей в России запрещена) запрет на призывы к насилию в отношении россиян. Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания оборотного штрафа в размере почти двух миллиардов рублей с Meta Platforms. Компания подала в суд, однако шансы на успех Мeta (деятельность организации в России запрещена) стремятся к нулю.