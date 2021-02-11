«Русский Халк» испытает космические перегрузки при буксировке Ми-26

https://static.news.ru/photo/77fc8250-6d09-11eb-84a1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Агаджанян/vk.com

Житель подмосковных Люберец, рекордсмен мира и России по силовому экстриму Сергей Агаджанян (Халк) во время буксировки самого тяжёлого в мире вертолёта Ми-26 испытает космические перегрузки. Такое мнение высказал президент Федерации силового экстрима России, рекордсмен и тренер главной сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко.

Ранее сообщалось, что Агаджанян в мае 2020 года собирается установить новый рекорд. Он попытается сдвинуть с места и отбуксировать самый большой в мире вертолёт Ми-26 весом более 30 тонн. Рекорд будет ставиться в день открытых дверей АО «Вертолёты России» в поселке Томилино.

По сути, экстремал во время исполнения всего номера будет испытывать нечеловеческие нагрузки, начиная со «съёма» вертолёта и заканчивая его буксировкой. А если ещё считать, что Сергей попробует в процессе буксировки надуть до разрыва медицинскую грелку объёмом три литра, то перегрузки, с которыми столкнётся спортсмен, можно считать поистине космическими, — рассказал Грищенко РИА Новости.

Тренер подчеркнул, что атлет столкнётся с трудностями, связанными с техническими характеристиками вертолёта. Поскольку Ми-26 построен по одновинтовой схеме с рулевым винтом и трёхстоечным неубирающимся в полёте колесным шасси, то при стоянке вертолёта они буквально «вседают» в грунт, и «сорвать» его с места будет тяжело.

А тут вертолёт с четырехэтажное здание. Кроме того, чтобы надуть до разрыва медицинскую грелку, необходимо приложить эквивалент усилий более двух атмосфер, — заявил тренер.

Грищенко добавил, что то, что попытается сделать Сергей Агаджанян — под силу только сказочному персонажу фильмов — Халку.

Сам силач объяснил уникальность намеченного рекорда тем, что он попробует его установить без помощи специальных приспособлений, используемых экстремалами для буксировки подобных тяжестей.

Как сообщал NEWS.ru, в сентябре 2020 года Сергей Агаджанян установил мировой рекорд, протащив 34,5 метра самолёт CRJ 200 Bombardier весом более 16 тонн. Номер был выполнен в аэропорту Казани в рамках празднования 100-летия ТАССР. На буксировку самолёта Агаджаняну потребовалось полторы минуты. При этом по пути он надул до разрыва три медицинские грелки.