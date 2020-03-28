https://static.news.ru/photo/b42ec694-710f-11ea-b037-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено в ближайшее время запустить собственный телевизионный канал.

Как рассказала ТАСС замгенерального директора агентства Маргарита Пахноцкая, пандемия только приблизит начало его вещания.

Телеканал, который будет выходить в Интернете, получит название «РУСАДА-ТВ». Планируется, что он станет транслировать образовательные мероприятия, заявления представителей агентства, приглашать в студию российских спортсменов, тренеров и специалистов из мира спорта, чтобы обсуждать с ними то, что происходит в антидопинговом мире.

По словам Пахноцкой, ни у WADA, ни у любого другого национального антидопингового агентства собственного канала в Интернете нет, поэтому они будут первопроходцами.

Ранее NEWS.ru писал, что Маргарита Пахноцкая уйдёт на двухнедельный карантин после посещения Франции. Она находилась в Страсбурге на антидопинговых мероприятиях в Совете Европы. Ближайшие две недели она будет работать из дома.