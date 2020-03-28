Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено в ближайшее время запустить собственный телевизионный канал.
Как
Телеканал, который будет выходить в Интернете, получит название «РУСАДА-ТВ». Планируется, что он станет транслировать образовательные мероприятия, заявления представителей агентства, приглашать в студию российских спортсменов, тренеров и специалистов из мира спорта, чтобы обсуждать с ними то, что происходит в антидопинговом мире.
По словам Пахноцкой, ни у WADA, ни у любого другого национального антидопингового агентства собственного канала в Интернете нет, поэтому они будут первопроходцами.
Ранее NEWS.ru писал, что Маргарита Пахноцкая уйдёт на двухнедельный карантин после посещения Франции. Она находилась в Страсбурге на антидопинговых мероприятиях в Совете Европы. Ближайшие две недели она будет работать из дома.
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