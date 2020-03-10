https://static.news.ru/photo/42a83e5c-62db-11ea-b7f3-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Пахноцкая Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая уйдёт на двухнедельный карантин после посещения Франции.

Пахноцкая находилась в Страсбурге на антидопинговых мероприятиях в Совете Европы. Ближайшие две недели она будет работать из дома.

Считаю, что каждый гражданин нашей страны должен ответственно подходить к этому вопросу, поэтому мною, несмотря на хорошее самочувствие и отсутствие симптомов простуды, было принято решение о двухнедельной самоизоляции, — цитирует Пахноцкую ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что владелец итальянского футбольного клуба «Новара» Маурицио Рулло заболел коронавирусом. Команда выступает в третьем по силе дивизионе Серии С. Рулло заразился коронавирусом во время командировки в Германию. На данный момент он госпитализирован в одну из больниц Ломбардии, где ему подтвердили диагноз.