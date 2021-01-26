Руководство поликлиники МВД попалось на подделке справок об инвалидности

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Полиция Санкт-Петербурга расследует коррупционное преступление в ведомственной поликлинике № 1 на Малой Морской улице. Задержаны руководитель медучреждения, два его заместителя и ещё трое соучастников.

Возбуждено уголовное дело, сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД и СКР проводят в поликлинике обыски.

По версии следствия, подозреваемые на протяжении более двух лет выписывали справки об инвалидности сотрудникам правоохранительных органов, собиравшимся на пенсию. Вознаграждение за такую справку составляло около 200 тысяч рублей, а её обладатель мог рассчитывать на получение страховой выплаты в размере порядка 1 млн рублей. Предполагается, что в общей сложности таких справок было выдано не менее ста.

В ходе обысков по месту жительства и работы подозреваемых обнаружено свыше 4 млн рублей наличными в иностранной валюте, сообщает «МК Санкт-Петербург».

Ранее NEWS.ru писал, что в Саратове вновь задержали прокурора Кировского района Андрея Пригарова, подозреваемого во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он получил незаконное вознаграждение в 13 млн рублей от главы строительной организации. Первый раз его задержали в конце 2020 года за взятку в 18 млн рублей от представителя ритуального бюро.