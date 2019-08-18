https://static.news.ru/photo/f6499276-c1a5-11e9-942f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ludvig14/Wikimedia Commons

Сообщения об увольнении 40 сотрудников столичного Театрального музея им. Бахрушина не соответствуют действительности. Об этом заявил директор учреждения Дмитрий Родионов.

Официальный комментарий о ситуации в музее он пообещал дать позднее, сообщает РИА Новости .

Информация о массовом увольнении сотрудников учреждения появилась некоторое время назад. По данным СМИ, причиной тому послужило их несогласие с действиями нового первого замдиректора.

Ранее News.ru писал, что в аэропорту Сочи опровергли сообщения об увольнении сотрудников по национальному признаку. Руководство воздушной гавани подчеркнуло, что кадровая политика компании полностью соответствует законодательству РФ.