Сообщения об увольнении 40 сотрудников столичного Театрального музея им. Бахрушина не соответствуют действительности. Об этом заявил директор учреждения Дмитрий Родионов.
Официальный комментарий о ситуации в музее он пообещал дать позднее, сообщает
Информация о массовом увольнении сотрудников учреждения появилась некоторое время назад. По данным СМИ, причиной тому послужило их несогласие с действиями нового первого замдиректора.
Ранее News.ru писал, что в аэропорту Сочи опровергли сообщения об увольнении сотрудников по национальному признаку. Руководство воздушной гавани подчеркнуло, что кадровая политика компании полностью соответствует законодательству РФ.