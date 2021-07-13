Представитель ЛГБТ спрогнозировал легализацию однополых браков в России

Один из руководителей ЛГБТ-организации «Равноправие» Юрий Гавриков высказался о том, на чём основано требование ЕСПЧ признать однополые браки. В разговоре с NEWS.ru Гавриков заявил, что право на брак как для однополой, так и для разнополой семьи с позиции Европейской конвенции равнозначно.

Безусловно, несмотря на внесённые недавно поправки в Конституцию России, право на семью и на брак оговорено и в Конституции, и в Европейской конвенции прав человека, и во Всеобщей декларации прав человека ООН, которые ратифицированы Российской Федерацией, — сказал Гавриков.

Он считает, что Россия будет развиваться в ту же сторону, что и те европейские, латиноамериканские и североамериканские страны, которые легализовали однополые браки, и что параллельно будет узаконено гражданское партнёрство и для однополых, и для разнополых пар.

И это будет институт, я думаю, вполне разумный. ЕСПЧ как раз оговаривает, что Россия обязана предоставить право для однополых пар на регистрацию своего союза, даже если это будет не в рамках института брака, а партнёрства, — прокомментировал руководитель «Равноправия».

При этом в быструю смену тенденций Гавриков не верит. Он считает, что пройдут годы, прежде чем уйдёт религиозно-консервативный тренд.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия выполнить требования ЕСПЧ не может.