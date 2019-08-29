https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Обрушившееся в Новосибирске здание перекачивающей насосной станции (ПНС-2) находилось в эксплуатации с 1968 года и было признано пригодным для реконструкции.

Независимая экспертиза, признавшая возможным восстановление здания, проводилась три года назад.

В местном филиале «Сибирской генерирующей компании» (СГК) пояснили, что реконструкция станции проводилась в связи с подготовкой к новому отопительному сезону и присоединением новых потребителей, сообщает « Политика сегодня ».

Обрушение стены насосной станции произошло 28 августа. В результате погибли три человека и ещё один пострадал. Как писал News.ru, причиной инцидента могло стать нарушение, допущенное при строительстве.