В РПЦ оценили онлайн-причастия в Православной церкви Украины

https://static.news.ru/photo/b2759d0a-a29c-11ea-a8b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В РПЦ сравнили онлайн-причастия Православной церкви Украины (ПЦУ) с телевизионными сеансами «экстрасенсов» Алана Чумака и Анатолия Кашпировского.

Как заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, такие причастия следует считать «магической практикой», не имеющей отношения к религии.

Отмечается, что ранее один из представителей ПЦУ решил в условиях самоизоляции и карантина совершить «литургию» и «причастить» прихожан в дистанционном режиме через Интернет, призвав во время этого действия ставить перед экранами компьютеров хлеб и вино. В процессе службы, по его уверению, они станут «святыми дарами».

Всерьёз воспринимать это событие, я думаю, невозможно, — цитирует РИА Новости Илариона.

Митрополит добавил, что обряды в виде онлайн-причастий можно сравнить с деятельностью Анатолия Кашпировского и Алана Чумака, которые в конце 80-х годов «заряжали» воду, стоявшую перед экранами телевизора. Кроме того, по его словам, после таких обрядов ПЦУ можно назвать только «раскольничьим сборищем» и «псевдоцерковной структурой».

Как писал NEWS.ru, радикально настроенные сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) совершили попытку захвата храма Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. В ходе открытого противостояния были избиты верующие, а имущество прихода повреждено, сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.