РПЦ не собирается добровольно закрывать храмы из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/ee458702-4cf9-11eb-890f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Русская православная церковь (РПЦ) не будет добровольно закрывать храмы из-за пандемии коронавируса, если не поступит соответствующего предписания санитарных структур. Об этом заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Когда санитарные власти предписали закрыть храмы, мы это сделали. И в тех странах, где такие требования появляются или сохраняются, мы их исполняем, поэтому в некоторых странах наши храмы пока закрыты. Но там, где этого не требуют, мы по собственной воле закрывать не будем, — заявил Иларион в интервью «России 24», добавив, что храмы открываются не для пожертвований, а ради людей.

Вместе с тем он призвал верующих, особенно пожилых, по возможности не посещать храмы в Рождество. Митрополит пояснил, что это связано с опасностью коронавируса. Он предлагает верующим следить за службой через онлайн-трансляцию.

Кроме того, Иларион сообщил, что РПЦ организует посещение верующих в Рождество священниками на дому — служители готовы будут принять исповедь и преподать причастие всем, кто будет физически лишён возможности пребывать в храме.

Как писал NEWS.ru, митрополит отметил, что в большинстве регионов России нет ограничений на посещение храмов, и напомнил прихожанам о необходимости носить маски и соблюдать дистанцию во время богослужений, а духовенству — о правилах, утверждённых патриархом Кириллом в марте 2020 года. Они предписывают отказ от целования креста по окончании литургии и усиление санитарных правил при совершении крещения, причастия и соборования.