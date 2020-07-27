РПЦ направила на социальную помощь 43 млн рублей

https://static.news.ru/photo/122da4f2-cfef-11ea-96d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Русская православная церковь (РПЦ) направила в региональные епархии 43 млн рублей. Деньги предназначены для поддержки церковных социальных центров в период пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата.

Там уточнили, что средства перечислены 56 организациям из 48 епархий. В их числе — 21 приют для матерей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, а также 35 центров гуманитарной помощи.

Для приёма просьб о помощи от нуждающихся в период эпидемии епархии РПЦ открыли 102 горячих линии. Причём работают они как в России, так и за рубежом.

Помимо этого, Синодальным отделом совместно со службой «Милосердие» открыт федеральный штаб церковной помощи социально незащищённым людям. Поддержка также предполагается на период пандемии.

Ранее, как писал NEWS.ru, тверской протоиерей Вячеслав Баскаков попросил у подписчиков в Instagram деньги на лекарства и пообещал молиться за тех, кто окажет помощь. Однако незадолго до этого он оказался в центре скандала после того, как публиковал фотографии дорогой обуви и аксессуаров известных брендов.