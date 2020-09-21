РПЦ: изменение закона о свободе совести защищает конфессии от раскола

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Предлагаемые поправки в закон о свободе совести, в случае их одобрения, предотвратят любые попытки раскола традиционных конфессий, и Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает данный документ, рассказала глава правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

Особенно важны в нём (в проекте поправок. — NEWS.ru) два положения: одно предусматривает возможность закрепления в уставах централизованных религиозных организаций запрета на выход или исключение местных религиозных организаций, входящих в структуру централизованных, — цитирует её РИА Новости.

Второй важный нюанс, считает игумения, запретит добавлять информацию о вероисповедании в наименования тех юридических лиц, в состав учредителей и участников которых не входят религиозные организации. Кроме того, проект закона предполагает, что священники и лица из числа «персонала религиозных организаций», получившие образование в духовных организациях за рубежом, должны будут пройти специальную аттестацию, если захотят преподавать в РФ или и заниматься религиозной деятельностью в стране.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Екатеринбургская епархия намерена обратиться в правоохранительные органы из-за того, что направленной ей комиссии отказали в допуске на территорию монастыря, где находится лишённый сана и отлучённый от Церкви отец Сергий (Романов). Епархия создала комиссию для инвентаризации недвижимого имущества в Среднеуральском женском монастыре, комиссия приступила к работе 17 сентября.

Планируется, что после инвентаризации епархиальные специалисты составят опись и пояснительную записку, в которой опишут сложившуюся ситуацию и следующие из этого выводы.