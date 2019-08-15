https://static.news.ru/photo/8a6a0d38-bf4d-11e9-9c3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рождаемость в России за шесть месяцев 2019 года составила 9,9 на тысячу человек, что меньше показателя аналогичного периода предыдущего года на 8,3%.

По данным, опубликованным на сайте Росстата, в первом полугодии нынешнего года в стране родилось 719 тысяч малышей, что на 63,1 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Число умерших также сократилось — 918 тысяч человек против 946 тысяч за аналогичный период прошлого года.

Ранее News.ru писал, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский придумал способы повышения рождаемости в стране. По его мнению, необходимо ввести в поездах специальные вагоны для одиноких людей. Это должно помочь людям без спутника в поиске своей второй половинки. Также следует платить женщинам за отказ от абортов.