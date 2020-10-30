Рождаемость в РФ снижается одновременно с сокращением числа абортов

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Суммарный коэффициент рождаемости в России (среднее количество детей на одну женщину) снизился до 1,5, снижение продолжается уже три года, при этом число абортов за последние пять лет снизилось почти на треть.

Прямой связи между числом абортов и рождаемостью нет, считает Александр Синельников, профессор кафедры семьи и демографии социологического факультета МГУ. Он привёл в пример 1980-е годы, когда аборты «делали миллионы», но на показатели рождаемости это не повлияло, пишут «Известия».

Так, в 1988 году было зафиксировано 4,6 млн абортов, после чего началось постоянное снижение, пояснила старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Елена Кочкина.

Официальные данные за 1990 год: 4,1 млн абортов, или 205 абортов на 100 родов, в 2018 году — 661 тыс. абортов, или 38 абортов на 100 родов. С 1998 до 2018 год ежегодное их число уменьшилось почти в 8 раз. В 2007 году число родов в России превысило число прерванных беременностей, такого не происходило несколько десятилетий, — уточнила Кочкина.

Кроме того, статистика включает в себя самопроизвольные аборты и прерывание беременности по медицинским показаниям, таких в последние годы более 20%.

Значительную роль в сокращении числа абортов играет не изменение отношения к материнству, а совершенствующиеся методы контрацепции, считают эксперты. При этом российские показатели по числу абортов пока остаются несколько выше, чем в большинстве развитых стран.

Параллельно с сокращением числа абортов в России снижается рождаемость. Ситуация улучшилась в 2006 году за счёт мер господдержки, в частности маткапитала, но в 2016 году начался новый спад. В крупных городах, отмечает Синельников, всё больше становится молодых людей, которые сознательно отказываются от продолжения рода или откладывают рождение ребёнка на неопределённый срок из желания сохранить привычный уровень жизни. Кроме того, показатели рождаемости, считает эксперт, напрямую связаны с количеством официальных браков: если их число сокращается, то через год сократится и количество рождённых детей.

По мнению Кочкиной, есть несколько групп факторов, влияющих на репродуктивное поведение: число женщин детородного возраста в стране, демографические, культурные и психологические особенности, которые определяют общее отношение к семье на культурном уровне и, наконец, финансовое благосостояние и развитие инфраструктуры.

Пока треть семей проживает в бедности. Уже по этой причине молодое поколение не изменит свои репродуктивные установки и не пойдёт рожать третьего и четвёртого ребенка в массовом порядке, — резюмировала эксперт.

Как писал NEWS.ru, Минтруд РФ собирается скорректировать общий коэффициент рождаемости и коэффициент рождаемости в отдельных возрастных группах в 2020 году.