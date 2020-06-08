Розенбаум назвал «нехорошим делом» закон о едином регистре россиян

https://static.news.ru/photo/25e0f912-a99e-11ea-acb3-fa163e074e61_660.jpg Александр Розенбаум Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Pres

Певец и музыкант Александр Розенбаум в числе других российских артистов выступил против закона о едином регистре, в который будут включены сведения о гражданах страны. Он считает такую идентификацию «нехорошим делом», доводящей россиян до скотского положения.

В норме о едином регистре мы видим идентификацию людей до номера, до скотского положения, по сути. Происходящее — «нехорошее дело», следует это признать, — цитирует «Царьград» Розенбаума.

По его мнению, человек должен быть свободным, имеющим право на частную жизнь, «которая не должна попадать ни в чьи руки, кроме членов семьи».

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении страны. В регистр войдут сведения, содержащиеся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, а также в базах данных внебюджетных фондов. Оператором регистра назначена Федеральная налоговая служба (ФНС), она же отвечает и за защиту персональной информации. Единый федеральный ресурс будет включать в себя базовые и дополнительные сведения о физлицах. К базовым относятся Ф. И. О., дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты свидетельств о рождении и смерти, СНИЛС и ИНН, к дополнительным — семейное положение и родственные связи. В регистр попадут не только все граждане РФ, но и иностранцы, проживающие или работающих в России.