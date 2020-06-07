Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении страны.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, в регистр
Единый федеральный ресурс будет включать базовые и дополнительные сведения о физлицах. К базовым относятся ФИО, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты свидетельств о рождении и смерти, СНИЛС и ИНН, к дополнительным — семейное положение и родственные связи. В регистр попадут не только все граждане РФ, но и иностранцы, проживающие или работающих в России.
Как писал NEWS.ru, создаваемая в России национальная база генетической информации необходима специалистам для своевременной профилактики или успешного лечения болезней. Об этом рассказал директор по развитию медико-генетического центра Genotek Артём Елмуратов. По его словам, благодаря такому реестру врачи смогут получить доступ к персональной полной информации больных, чтобы понимать анамнез и прогнозировать риски возникновения заболеваний. Эксперт выразил уверенность, что создание базы будет способствовать развитию персонализированной медицины — когда врачи лечат не на основе обезличенных общих рекомендаций, а учитывают индивидуальные особенности конкретного пациента.
Создать национальную базу генетической информации президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».
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