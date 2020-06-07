Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

https://static.news.ru/photo/f6b07a94-a981-11ea-ace5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении страны.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, в регистр войдут сведения, содержащиеся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, а также в базах данных внебюджетных фондов. Оператором регистра назначена Федеральная налоговая служба (ФНС), она же отвечает и за защиту персональной информации.

Единый федеральный ресурс будет включать базовые и дополнительные сведения о физлицах. К базовым относятся ФИО, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты свидетельств о рождении и смерти, СНИЛС и ИНН, к дополнительным — семейное положение и родственные связи. В регистр попадут не только все граждане РФ, но и иностранцы, проживающие или работающих в России.

Как писал NEWS.ru, создаваемая в России национальная база генетической информации необходима специалистам для своевременной профилактики или успешного лечения болезней. Об этом рассказал директор по развитию медико-генетического центра Genotek Артём Елмуратов. По его словам, благодаря такому реестру врачи смогут получить доступ к персональной полной информации больных, чтобы понимать анамнез и прогнозировать риски возникновения заболеваний. Эксперт выразил уверенность, что создание базы будет способствовать развитию персонализированной медицины — когда врачи лечат не на основе обезличенных общих рекомендаций, а учитывают индивидуальные особенности конкретного пациента.

Создать национальную базу генетической информации президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».