Генетик рассказал, как единая база данных о россиянах поможет медикам

https://static.news.ru/photo/a0cc8346-a80c-11ea-a987-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Создаваемая в России национальная база генетической информации необходима специалистам для своевременной профилактики или успешного лечения болезней. Об этом рассказал директор по развитию медико-генетического центра Genotek Артём Елмуратов.

По его словам, благодаря такому реестру врачи смогут получить доступ к персональной полной информации больных, чтобы понимать анамнез и прогнозировать риски возникновения заболеваний.

Если делать скрининг генома человека перед планированием семьи, а это очень важная тема, то можно резко снизить количество наследственных заболеваний, — объяснил Елмуратов в эфире радио «Комсомольская правда».

Эксперт выразил уверенность, что создание базы будет способствовать развитию персонализированной медицины — когда врачи лечат не на основе обезличенных общих рекомендаций, а учитывают индивидуальные особенности конкретного пациента.

Создать национальную базу генетической информации президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Помимо этого глава государства распорядился создать научное оборудование для генетических исследований мирового уровня, а также наладить производство расходных материалов к нему.