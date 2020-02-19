В преддверии Дня защитника Отечества главная сваха страны рассказала, что дарить мужчинам в этот день. Роза Сябитова уверена, что женщины вообще не понимают, как сделать своего кавалера счастливым.
В интервью «Ридусу» телеведущая
Однако Сябитова предложила обратить внимание на то, как часто таким образом женщина удивляет партнёра. Если это происходит раз в 10 лет, то сексуальный подарок не сработает, уверена телеведущая. Совсем по-другому обстоят дела, если спутник жизни сам требует от подруги наряжаться и эффектно себя преподносить.
Мы для мужчины только объект удовольствия, удобство в комплект входит бесплатно. Пока мужчина хочет, мы в фаворе: и замуж предложит, и детей от нас захочет, и подарки дорогие будет дарить. Это природная история, на это не нужно обижаться. С точки зрения этой аксиомы покупка красивого нижнего белья, чтобы удивить мужчину, это круто, — объяснила главная сваха страны.
Однако Сябитова подчеркнула, что прежде чем дарить такой подарок своему мужчине, женщине необходимо задуматься. Если она купила себе белье раз в десять лет, чтобы его вдохновить, хотя сексуальная жизнь у супругов никакая, то такой подарок вряд ли сработает. Другое дело, если мужчина сам требует и хочет, чтобы женщина наряжалась и эффектно преподносила себя, то можно ему сделать такой подарок.
Тут уже придётся по полной программе. Надо быть готовой к тому, что в принципе после этой ночи любви можно очень даже удивиться фантазиям своего дорогого супруга. Но тогда и отказываться нельзя ни от чего, что он предложит в этом вопросе. Цена этому существует. Поэтому, чтобы не портить праздник ни себе, ни любимому, лучше не переходить в плоскость сексуальных презентов, — предостерегла Сябитова.
Чтобы выбрать действительно хороший подарок, а не дарить носки и одеколон, сваха предлагает обратить внимание на увлечения любимого или спросить у его друзей, какой подарок бы ему был полезен. Тогда, уверена Сябитова, подарок будет от сердца и заставит мужчину почувствовать заботу и внимание.
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