https://static.news.ru/photo/427af9ae-5301-11ea-8c2e-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В преддверии Дня защитника Отечества главная сваха страны рассказала, что дарить мужчинам в этот день. Роза Сябитова уверена, что женщины вообще не понимают, как сделать своего кавалера счастливым.

В интервью «Ридусу» телеведущая призвала девушек не презентовать самих себя на 23 февраля в новом белье и после салона красоты. Сваха считает, что женщина для сильного пола лишь объект удовольствия и пока мужчина хочет, «мы в фаворе». И покупка сексуального белья, чтобы удивить мужчину, это, на первый взгляд, очень хорошая идея.

Однако Сябитова предложила обратить внимание на то, как часто таким образом женщина удивляет партнёра. Если это происходит раз в 10 лет, то сексуальный подарок не сработает, уверена телеведущая. Совсем по-другому обстоят дела, если спутник жизни сам требует от подруги наряжаться и эффектно себя преподносить.

Мы для мужчины только объект удовольствия, удобство в комплект входит бесплатно. Пока мужчина хочет, мы в фаворе: и замуж предложит, и детей от нас захочет, и подарки дорогие будет дарить. Это природная история, на это не нужно обижаться. С точки зрения этой аксиомы покупка красивого нижнего белья, чтобы удивить мужчину, это круто, — объяснила главная сваха страны.

Однако Сябитова подчеркнула, что прежде чем дарить такой подарок своему мужчине, женщине необходимо задуматься. Если она купила себе белье раз в десять лет, чтобы его вдохновить, хотя сексуальная жизнь у супругов никакая, то такой подарок вряд ли сработает. Другое дело, если мужчина сам требует и хочет, чтобы женщина наряжалась и эффектно преподносила себя, то можно ему сделать такой подарок.

Тут уже придётся по полной программе. Надо быть готовой к тому, что в принципе после этой ночи любви можно очень даже удивиться фантазиям своего дорогого супруга. Но тогда и отказываться нельзя ни от чего, что он предложит в этом вопросе. Цена этому существует. Поэтому, чтобы не портить праздник ни себе, ни любимому, лучше не переходить в плоскость сексуальных презентов, — предостерегла Сябитова.

Чтобы выбрать действительно хороший подарок, а не дарить носки и одеколон, сваха предлагает обратить внимание на увлечения любимого или спросить у его друзей, какой подарок бы ему был полезен. Тогда, уверена Сябитова, подарок будет от сердца и заставит мужчину почувствовать заботу и внимание.

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