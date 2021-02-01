Ротенберг рассказал о трудностях строительства «дворца» в Геленджике

https://static.news.ru/photo/f785d138-649a-11eb-a98c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

69-летний бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что при строительстве «дворца» на мысе Идокопас в Геленджике возникло множество трудностей, которые, в основном, остались по наследству.

Миллиардер пояснил, что изначально многое было сделано неправильно, поэтому приходится многое переделывать. Несмотря на это, миллиардер считает, что заложенные при строительстве цели будут достигнуты.

Туда будут приезжать люди и с удовольствием проводить там время, — подчеркнул Ротенберг в беседе с журналистами телеканала «Россия 1».

Ранее миллиардер назвал себе бенефициаром объекта. Он строит отель, который может быть открыт к 2023 году. Также Ротенберг занимается объектами в Сочи, на Алтае, Дальнем Востоке и в Крыму.

19 января блогер Алексей Навальный опубликовал расследование «Дворец для Путина». В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что здание является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. Якобы «дворец» строился за счёт компаний «Транснефть» и «Роснефть».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фильм Навального качественной «клюквой». Он подчеркнул, что глава государства не имеет к этому зданию никакого отношения.

Сам Путин заявил, что не смотрел фильм оппозиционера, поскольку у него нет свободного времени, но листал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Президент подчеркнул, что ничего из показанного в фильме ему не принадлежит и никогда не принадлежало, писал NEWS.ru.